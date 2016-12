Ibu, Guru Pertama bagi Anak

(Refleksi Hari Ibu)

Oleh Murni

SETIAP 22 Desember, kita memperingati dan merayakan Hari Ibu. Satu peringatan terhadap peran seorang ibu dalam keluarganya, baik itu sebagai istri untuk suaminya, ibu untuk anak-anaknya, maupun untuk lingkungan sosialnya. Sejarah peringatan Hari Ibu diawali dari berkumpulnya para pejuang perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatera. Mereka mengadakan Kongres Perempuan Indonesia I pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta.

Satu keputusan kongres tersebut adalah membentuk Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Namun penetapan 22 Desember sebagai Hari Ibu diputuskan dalam Kongres Perempuan Indonesia III pada 1938. Bahkan, Presiden Soekarno menetapkan 22 Desember sebagai Hari Ibu melalui Dekrit Presiden No.316 Tahun 1959. Penetapan Hari Ibu ini diilhami oleh perjuangan para pahlawan wanita abad 19, seperti M Christina Tiahahu, Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, RA Kartini, Walanda Maramis, Dewi Sartika, Nyai Achmad Dahlan, Rangkayo Rasuna Said, dan lain-lain.

Selain itu, Hari Ibu juga merupakan saat di mana kita mengenang semangat dan perjuangan perempuan dalam upaya perbaikan kualitas bangsa ini. Hari Ibu di Indonesia diperingati untuk mengungkapkan rasa sayang dan terima kasih kepada para ibu. Berbagai kegiatan dan hadiah diberikan untuk para ibu, seperti memberikan “kado istimewa”, bunga, aneka lomba untuk para ibu, atau ada pula yang membebaskan para ibu dari beban kegiatan domestik sehari-hari.

Keluarga yang hebat adalah keluarga yang dibangun dengan nilai-nilai agama dalam rumah tangga. Untuk itu, peran ayah dan ibu dalam menanamkan nilai-nilai agama menjadi satu hal penting yang harus dibangun dengan fondasi agama yang kuat dalam keluarga agar nantinya memiliki kekokohan rumah tangga yang baik. Ibu berperan penting dalam memberikan pendidikan pertama bagi anak-anaknya.

Ingatlah betapa besar jasa seorang ibu kepada kita. Ketika masih bayi tidur dengan nyenyak, maka ibulah yang menjaga dengan baik. Lalu saat seekor nyamuk hinggap di badan, ibu langsung mengusirnya. Di saat demam panas, ibu mengompres kepala kita dengan sepotong handuk basah. Di saat baru bisa berjalan dan jatuh, ibu juga menuntun berdiri, lalu berjalan kembali. Setelah buang air kecil dan air besar, ibu yang membersihkan kotoran, tanpa sedikitpun merasa jijik.

Jika si anak merengek minta dibelikan mainan seperti milik tetangga, ibu yang pergi ke pasar dengan berjalan kaki demi si buah hati. Sedangkan sang ayah pergi untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Ibu selalu mendoakan anak-anaknya sepanjang hidupnya. Dan masih banyak lagi pengorbanan seorang ibu demi anaknya yang tercinta.

Wajib berbakti

Mengapa seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya? Hal ini perlu kiranya diketahui bahwa ibu memiliki keistimewaan tersendiri, tanpa mengenyampingkan peran seorang ayah yang juga tidak kalah pentingnya. Allah Swt berfirman, “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadaKu-lah kembalimu.” (QS. Luqman: 14).

Ayat di atas jelas bahwa seorang ibu mengalami tiga macam kepayahan, yang pertama adalah hamil, kemudian melahirkan dan selanjutnya menyusui. Karena itu kebaikan kepada ibu tiga kali lebih besar daripada kepada ayah. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah ra berkata, “Seseorang datang kepada Rasulullah saw dan berkata: Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi saw menjawab: Ibumu! Dan orang tersebut kembali bertanya; kemudian siapa lagi? Nabi saw menjawab: Ibumu. Orang tersebut bertanya kembali; kemudian siapa lagi? Beliau menjawab: Ibumu. Orang tersebut bertanya kembali; kemudian siapa lagi? Nabi saw menjawab: kemudian ayahmu.” (HR. Bukhari dan Muslim).