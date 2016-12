Menyedihkan! Sang Istri Meninggal Dunia Saat Suami Nikahi Adik Kandungnya

SERAMBINEWS.COM - Apa jadinya jika ditinggal meninggal dunia oleh suami atau istri yang amat kita cintai.

Hati tentu menjadi hancur, dan membuat segala rencana yang telah kita tata tak lagi ada.

Sebuah kisah miris sekaligus mengharukan, yakni tentang seorang istri yang meninggal dunia saat suaminya menikah lagi.

Bukan karena tak merestui atau tak mengizinkan suaminya menikah lagi, namun wanita ini malah menyuruh suaminya untuk menikahi adik kandungnya.

Diketahui wanita yang bernama Nor ini meninggal dunia karena menderita kanker rahim stadium 4.

Sebelum meninggal, Nor berpesan kepada adiknya yang bernama Karin untuk menikah dengan suaminya dan menjaga ke lima anaknya.

Anak Nor yang paling besar masih berusia sembilan tahun, sementara anak kelimanya masih berusia beberapa bulan.

Awalnya Karin yang masih berusia 20 tahun ini tak mau dengan permintaan kakaknya, namun karena ini adalah permintaan terakhir kakanya ia pun menyetujui.

Hari pernikahan yang ditunggu pun tiba, hari itu suami Nor menikahi Karin yang merupakan adik iparnya.

Sayangnya saat ijab qobul berlangsung, Nor yang hadir dalam pernikahan tersebut menghembuskan nafas terakhirnya.

Hal ini tentu saja membuat suaminya merasa sangat sedih, begitu pula dengan anak dan juga keluarganya.

Diketahui keluarga Nor memang mempunyai riwayat kanker, bahkan Karin juga sempat menderita kanker namun telah di operasi.



