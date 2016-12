Defisit, Aparatur Desa tak Bergaji

* Pemko Tunda Pembayarannya pada Pertengahan 2017

LHOKSEUMAWE - Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe dilaporkan tidak mampu membayar gaji atau honor seluruh aparatur di 68 desa jatah tahap IV (Oktober-Desember) 2016, karena mengalami defisit (kekurangan) anggaran. Honor aparatur dan dana operasional desa tahap IV dengan total Rp 5,5 miliar itu akan dibayar pertengahan tahun 2017.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Serambi, saat ini aparatur desa di Kota Lhokseumawe resah karena hingga kini belum juga menerima honor atau jerih jatah Oktober hingga Desember. Bahkan, para aparatur gampong sempat mendengar kabar, honor mereka baru dibayar pertengahan tahun depan akibat defisit anggaran yang saat ini terjadi.

Seperti disampaikan Keuchik Meunasah Masjid, Kecamatan Muara Dua, Rusli AB, Jumat (23/12). Menurutnya, selama ini ia sering ditanyai oleh aparatur gampong, kenapa honor mereka untuk tiga bulan terakhir belum dibayar. Padahal, saat ini sudah di ujung tahun. Ia hanya bisa menjawab dananya belum cair.

Rusli mengaku sudah lama mendengar desas-desus bahwa Pemko Lhokseumawe sedang mengalami defisit anggaran, sehingga honor bagi aparatur desa berpeluang tidak dibayar tahun ini. “Info yang beredar, ada yang mengatakan gaji aparatur baru akan dibayar pada tahun 2017 mendatang,” ujarnya.

Meski begitu, ia tetap mengharapkan honor aparatur desa bisa diprioritaskan. “Kami tetap mengharapkan agar dana aparatur gampong bisa dicarikan dalam beberapa hari ini, sebelum berakhir tahun 2016,” harapnya.

Data yang diperoleh Serambi, honor keuchik Rp 2 juta per bulan, sekretaris desa (sekdes) non-PNS Rp 1,8 juta, kaur pemerintahan, kaur pembangunan, kaur umum, kaur keuangan, kaur kesra, bendahara, dan kepala dusun masing-masing Rp 750 ribu per bulan.

Selanjutnya, imum gampong Rp 750 ribu per bulan, imum dusun Rp 200 ribu per bulan, bilal Rp 450 ribu per bulan. Seterusnya, ketua peutuha peut Rp 500 ribu per bulan, wakil ketua peutuha peut Rp 450 ribu per bulan, sekretaris peutuha peut Rp 350 ribu per bulan, dan para anggota peutuha peut Rp 300 ribu per bulan.(bah)

* honor aparatur desa

- Keuchik Rp 2 juta/bulan

- Sekdes non-PNS Rp 1,8 juta/bulan

- Kepala urusan (kaur) Rp 750 ribu/bulan

- Bendahara Rp 750 ribu/bulan

- Kepala dusun Rp 750 ribu/bulan

- Imum gampong Rp 750 ribu/bulan

- Imum dusun Rp 200 ribu/bulan

- Ketua peutuha peut Rp 500 ribu/bulan

- Wakil peutuha peut Rp 450 ribu/bulan

- Sekretaris peutuha peut Rp 350 ribu/bulan

- Anggota peutuha peut Rp 300 ribu/bulan

- Honor yang tidak dibayar jatah Oktober-Desember 2016