Dompet Bencana Pijay (Saldo Sumbangan 21 Desember 2016)

MENJELANG subuh, 7 Desember 2016, kawasan Pidie Jaya (Pijay), gelap dan kelam. Bumi baru saja diguncang gempa darat. Suara reruntuhan bangunan, lolong tangis, dan jeritan yang begitu mengerikan terdengar ke mana-mana. Dalam sekejap, semuanya berubah. Tak ada lagi keceriaan. Yang ada hanyalah tangis dan air mata. Sampai sekarang ribuan warga, saudara-saudara kita di sana hidup dalam kesedihan. Tak ada lagi tempat berlindung dan harta benda.

Kepada kitalah mereka mengulurkan tangan, memohon bantuan. Kiranya, tergeraklah hati kita semua. Marilah beramai-ramai kita sisihkan sedikit rezeki untuk menyumbang, meringankan beban dan derita mereka.

Salurkan bantuan Anda melalui Dompet Bencana Pijay di Harian Serambi Indonesia dalam bentuk dana. Bantuan dapat diantar langsung ke Kantor Serambi Indonesia, Jalan Raya Lambaro Kav 45, Tanjung Permai, Aceh Besar atau ke kantor-kantor biro Serambi di daerah. Juga dapat melalui Rekening Bank Aceh Nomor 010.01.07.590040-1 dan atau Rekening Bank BRI Nomor 0037.01.003834.30.4 a/n Dompet Bencana.

Dana yang terkumpul adalah amanah yang akan kami salurkan untuk membantu memulihkan kehidupan saudara-saudara kita. Semoga Allah Swt membuka hati kita. Amin.

Penyumbang 23 Desember 2016:

300. Ibu-ibu Anggota Wirid Gp. Lamglumpang,

Ulee Kareng Banda Aceh.......................... Rp 530.000

301. Ibu Marumi, Sarah Fitri & Ade Khairazzadi....... Rp 300.000

302. Sumbangan tahap II dari Pegawai Balmon/Loka

Monitor Spektrum Frekuensi Radio se-Indonesia

Ditjen SDPPI Kemkominfo......................... Rp 36.500.000

303. Ustad/Ustazah dan Santri TPA Ar-Risalah Peuniti Rp 2.300.000

304. Road to Cisc Abdya via Bank Aceh................ Rp 400.000

305. Siswa/i MIN Beureueh Beureuneun via Bank Aceh... Rp 360.000

306. KPN Dirkop Diskop & UKM Aceh Utara via Bank Aceh Rp 1.000.000

307. Ktr Keuchik Kutablang Lhokseumawe via Bank Aceh Rp 3.111.000

308. Argha Riandhi via Bank Aceh..................... Rp 50.000

309. Emilia Dinda Zuhri via Bank Aceh................ Rp 100.000

310. Jufizal via Bank Aceh........................... Rp 2.000.000

311. Muhammad Riswan via BRI......................... Rp 100.000

312. Hamba Allah via BRI............................. Rp 3.000.000

313. Yahya, SE, MSi via BRI.......................... Rp 250.000

314. Desi Yanti...................................... Rp 100.000

315. Hamba Allah via BRI............................. Rp 1.000.000

316. T. Rosmansyah via BRI........................... Rp 100.000

317. IKAMI Abdya via BRI............................. Rp 1.000.000

318. Faisal via BRI.................................. Rp 1.000.000

319. Hamba Allah via BRI............................. Rp 100.000

320. Palentina Mani via BRI.......................... Rp 255.000

321. Palentina Mani via BRI.......................... Rp 1.285.000

322. Azhari Bashar (alumni AL-FADA) FDK UIN Ar-Raniry Rp 250.000





Total sumbangan pada Jumat 23 Desember 2016..........Rp 55.091.000

Total sumbangan hingga 23 Desember 2016..............Rp 359.679.020

Terbilang: (Tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh rupiah)

Siapa menyusul?