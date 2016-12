Dompet Bencana Pijay (29 Desember 2016)

MENJELANG subuh, 7 Desember 2016, kawasan Pidie Jaya (Pijay), gelap dan kelam. Bumi baru saja diguncang gempa darat. Suara reruntuhan bangunan, lolong tangis, dan jeritan yang begitu mengerikan terdengar ke mana-mana. Dalam sekejap, semuanya berubah. Tak ada lagi keceriaan. Yang ada hanyalah tangis dan air mata. Sampai sekarang ribuan warga, saudara-saudara kita di sana hidup dalam kesedihan. Tak ada lagi tempat berlindung dan harta benda.

Kepada kitalah mereka mengulurkan tangan, memohon bantuan. Kiranya, tergeraklah hati kita semua. Marilah beramai-ramai kita sisihkan sedikit rezeki untuk menyumbang, meringankan beban dan derita mereka.

Salurkan bantuan Anda melalui Dompet Bencana Pijay di Harian Serambi Indonesia dalam bentuk dana. Bantuan dapat diantar langsung ke Kantor Serambi Indonesia, Jalan Raya Lambaro Kav 45, Tanjung Permai, Aceh Besar atau ke kantor-kantor biro Serambi di daerah. Juga dapat melalui Rekening Bank Aceh Nomor 010.01.07.590040-1 dan atau Rekening Bank BRI Nomor 0037.01.003834.30.4 a/n Dompet Bencana.

Dana yang terkumpul adalah amanah yang akan kami salurkan untuk membantu memulihkan kehidupan saudara-saudara kita. Semoga Allah Swt membuka hati kita. Amin.

Siapa menyusul?