Dompet Bencana Pijay (30 Desember 2016)

Hari-hari sendu masih menggamit di lingkar kehidupan kita di Aceh. Bencana gempa Pidie Jaya adalah rangkaian kesedihan yang belum juga berkesudahan. Puluhan ribu jiwa mengungsi, ratusan orang meninggal dunia, dan tak terhitung bangunan, fasilitas umum yang hancur. Karenanya, Pijay memerlukan uluran tangan kita untuk membantu.

Marilah beramai-ramai kita sisihkan sedikit rezeki menyumbang, meringankan beban dan derita mereka.

Salurkan bantuan Anda melalui Dompet Bencana Pijay di Harian Serambi Indonesia dalam bentuk dana. Dapat diantar langsung ke kantor Serambi Indonesia Jln Raya Lambaro, Km 4,5 Tanjung Permai, Aceh Besar, atau melalui rekening giro Dompet Bencana Bank Aceh, Nomor 010.01.07.590040-1 dan atau Rekening Bank BRI Nomor 0037.01.003834.30.4

Dana yang terkumpul menjadi amanah yang akan kami salurkan membantu memulihkan kehidupan saudara-saudara kita. Semoga Allah SWT membuka hati kita, Amin!

Saldo sumbangan 29 Desember 2016 Rp 407.503.020

Penyumbang 30 Desember 2016:

361. Hijabersmom Community Indonesia Rp 975.000

362. MIN Suak Seukee MBO via Bank Aceh Rp 304.000

363. Chaira Subhan via Bank Aceh Rp 50.000

364. Hamba Allah via Bank Aceh Rp 250.000

365. Muzakkir via BRI Rp 73.000

366. Masriadi via BRI Rp 80.000

367. Pelajar SD, SMP, SMA/SMK,

dan Guru se-Abdya via BRI Rp 57.017.000

Total sumbangan pada

Jumat 30 Desember 2016 Rp 67.524.000

Total sumbangan hingga

30 Desember 2016 Rp 475.027.020

(Empat ratus tujuh puluh lima juta dua puluh tujuh ribu dua puluh rupiah)

Siapa menyusul?