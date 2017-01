Julia Perez Pergi Umrah, Gaston Terlihat Bersama Wanita Cantik

SERAMBINEWS.COM - Pasca menjalani kemo kelimanya, Julia Perez mengajak sang ibu dan ayah tirinya untuk berangkat umarh ke Tanah Suci.

Diketahui mantan istri Gaston Castano ini menderita kanker leher rahim yang telah mencapai stadium akhir.

Meski kondisinya lemah, namun tekad Jupe untuk bertandang ke tanah suci sudah bulat.

Salah satu artis yang kini menderita kanker, Ria Irawan juga pergi ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah umrah bersama Julia Perez dan suaminya.

Ria Irawan dan Julia Perez - Tribunnews

Sementara Jupe dan Ria Irawan bertandang ke tanah suci, ada hal baru yang kini menghebohkan media.

Beredar foto mantan suami Julia Perez, Gaston Castano bersama seorang wanita muda nan cantik.

Beredar kabar, wanita ini merupakan pasangan yang ia temukan dalam ajang pencarian jodoh, Take Me Out.

Wanita yang kabarnya bernama Farah Zubir ini diketahui merupakan seorang penyanyi yang sering berpenampilan seksi.

@nelly.friska88, "Itu cewe kan jodohnya gaston di take me out indosesia antv @noona_bigos."

@julita_permatasari_mama_syarif, "Kalo gak salah, ni kan farah yg di take me out yg jadi couple nya gaston....."