Guru Honorer belum Digaji

* Jatah Desember 2016

* Alasan Defisit

LHOKSEUMAWE - Defisit anggaran yang terjadi di Kota Lhokseumawe bukan hanya berimbas pada tertundanya pembayaran gaji aparatur gampong dan tunjangan prestasi kerja (TPK) Pegawai Negeri Sipil (PNS). Defisit tersebut juga berimbas kepada seribuan guru dengan status honorer. Meskipun sudah memasuki Januari 2017, namun mereka belum juga menerima gaji jatah Desember 2016.

Berdasarkan penelusuran Serambi, seribuan guru honorer di Kota Lhokseumawe dibagi dalam tiga kategori, yakni guru honor daerah menerima gaji Rp 800 ribu per bulan, guru honorer murni Rp 500 ribu per bulan, serta guru tenaga harian lepas (THL) sebesar Rp 300 ribu per bulan.

Menurut para guru, pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe telah menyebarkan lembaran amprahan gaji untuk diteken guru pada November lalu. Lembaran tersebut diteken untuk gaji jatah empat bulan, yakni September, Oktober, November, dan Desember 2016. Namun saat gaji dicairkan jelang berakhir tahun 2016, para honorer hanya mendapatkan jatah tiga bulan saja, yakni September, Oktober, dan November. Jatah Desember tidak dibayarkan.

Hingga Selasa (3/1), mereka tidak mendapatkan informasi apa pun apakah bisa dicairkan atau tidak. Sebagian honorer pun merasa waswas, jangan-jangan Pemko tidak berniat lagi untuk membayarkannya, apalagi saat ini punya alasan defisit anggaran “Sekarang kami tidak tahu apakah gaji kami yang jatah Desember 2016 ini tetap dibayar atau memang tidak dibayar lagi. Kalau dibayar, mestinya juga diberitahukan kapan, apakah harus menunggu hingga Desember 2017,” ujar seorang guru honorer yang enggan disebutkan namanya kepada Serambi, kemarin.

Dikatakan, seharusnya pihak dinas ataupun pihak sekolah bisa memberi penjelasan yang akurat, mengapa gaji mereka jatah Desember 2016 tidak dibayar. “Apakah memang dipangkas atau karena imbas dari defisit keuangan kota,” pungkas guru tersebut. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Rusli membenarkan gaji jatah bulan Desember 2016 untuk seribuan guru honorer belum dibayar. Menurut dia, tidak ada pemangkasan, hanya ditunda pembayaran akibat kondisi keuangan daerah. Begitupun, Rusli tidak menjelaskan kapan bisa dibayar. “Jadi, pada kesempatan ini kami jelaskan, kalau jatah gaji bulan Desember 2016 bagi seribuan guru tetap dibayarkan. Kita harapkan para guru bersabar,” demikian Rusli.

Anggota DPRK Lhokseumawe Jailani Usman mengatakan, tidak dibayarnya gaji guru honorer merupakan rentetan dari terjadinya defisit keuangan daerah. Namun sangat disayangkan, kenapa para guru honorer yang gajinya sangat kecil tersebut ikut menjadi terimbas.

Seharusnya, menurut politisi Golkar tersebut, pemerintah memprioritaskan pembayaran. Bagaimana pun kondisi keuangan daerah, gaji honorer harus diutamakan dan dibayar tepat waktu. “Kita bilanglah, guru honorer berstatus THL, gajinya hanya tiga ratus ribu rupiah. Bila dihitung-hitung, jangankan untuk biaya makan, untuk biaya transportasi tiap hari dari rumah ke sekolah saja tidak cukup.

Tapi kenapa harus dijadikan imbas defisit anggaran. Jadi, ini sungguh sangat mengecewakan kami,” katanya. Dia berharap, bila sudah ada pengesahan APBK 2017 nantinya, gaji guru honorer harus diprioritaskan untuk segera dibayar. “Jangan sampai tertunda lama,” demikian Jailani Usman.(bah)