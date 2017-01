Harga Minyak Mentah Dunia Naik, Ini Harga Baru BBM di Aceh

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Menyikapi kenaikan harga minyak mentah dunia, PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertamax, pertamax plus, pertamina dex, dan pertalite dengan menaikkan harganya menjadi Rp 300 per liter.

Hal ini disampaikan Area Manager Communication and Relations Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Fitri Erika dalam rilis yang diterima Serambinews.com, Kamis (5/1/2017).

Ia menyebutkan harga bahan bakar khusus (BBK) untuk wilayah Aceh yaitu pertalite dari Rp 7.050 per liter naik menjadi Rp 7.350 per liter, pertamax dari Rp 7.850 per liter menjadi Rp 8.150 per liter.

Pertamax turbo dari harga Rp 8.850 per liter menjadi Rp 9.150 per liter, pertamina dex dari Rp 8.700 per liter jadi Rp 9.000 per liter, dan dexlite dari harga Rp 6.900 per liter jadi Rp 7.200 per liter. (*)