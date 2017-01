Sophia Latjuba dan Eva Celia Beri Bantuan ke Pijay

SERAMBINEWS.COM - Beberapa waktu lalu, saat gempa melanda Aceh, masyarakat tergerak hatinya untuk memberikan bantuan.

Tidak terkecuali Sophia Latjuba dan Eva Celia.

Pasangan ibu dan anak ini juga tergerak hatinya untuk memberikan bantuan kepada para korban bencana di Pidie Jaya (Pijay).

Eva mengajak masyarakat untuk berdonasi dengan mengirimkan bantuan mereka.

Dirinya dengan sang mama akan mengantar langsung bantuan-bantuan tersebut ke Aceh.

Hari ini, Eva dan Sophia akhirnya sudah tiba di Aceh.

Mereka berdua akan langsung menuju Pidie Jaya untuk menyerahkan bantuan hasil sumbangan dari teman-teman semua.

Informasi ini dituliskan oleh Sophia Latjuba dalam akun Instagram @sophia_latjuba88.

"Mendarat di Bandar Aceh langsung menuju Pidie Jaya untuk menyerahkan bantuan. Wish us luck."

Tampak kekasih Ariel Noah ini bersama dengan anak sulungnya di sebuah warung makan.

Keduanya tampak cantik mengenakan selendang yang mereka lilitkan di kepala hingga seperti kerudung.

Pujian dari para netizen pun mengalir kepada ibu dan anak ini.

@echitambunan : "Diberkati Tuhan selalu langkah niat baik mb @sophia_latjuba88 n @evacelia Amin.... Tuhan memberkati."

@itaharris : "Sucses ladies you both are so beautifull @sophia_latjuba88."

@agusfauzi6 : "Yg pasti hal tujuan ke pidie yg mulia.. Cantik pasti itu." (TribunStyle.com, Ninda Iswara)