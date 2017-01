Dompet Pijay Ditutup 15 Januari 2017 ( Penyumbang 7 Januari 2017 )

Insya Allah, Dompet Bencana Pijay akan ditutup pada tanggal 15 Januari 2017. Jumlah sumbangan yang masuk terakhir kami umumkan pada terbitan Serambi 16 Januari 2017.

Sampai batas waktu tersebut, sumbangan masih kami terima dan dapat diantar langsung ke Kantor Serambi Indonesia Jalan Raya Lambaro Km 4,5 Tanjung Permai, Aceh Besar, atau melalui rekening giro Dompet Bencana Bank Aceh Nomor 010.01.07.590040-1 dan atau rekening Bank BRI Nomor 0037.01.003834.30.4

Dana yang terkumpul menjadi amanah yang akan kami salurkan untuk membantu memulihkan kehidupan saudara-saudara kita. Semoga Allah SWT memberi petunjuk. Amin.

Saldo sumbangan 6 Januari 2017 Rp 568.237.520

Penyumbang 7 Januari 2017:

407. Sylva PC UNIPA & Pemuda Papua Barat Rp 3.250.000

408. Uni Papua Football Community

Cabang Finlandia Rp 2.200.000

409. Mahyaruddin via Bank Aceh Rp 500.000

410. Sofyan Atam via Bank Aceh Rp 200.000

411. Keluarga Besar siswa/i SMAN 1 Simpang Kiri,

Subulussalam via Bank Aceh Rp 432.000

412. Kantor Camat Peusangan Selatan

via Bank Aceh Rp 590.000

413. Muzakkir ST MT via Bank Aceh Rp 122.000

Total sumbangan pada

Sabtu 7 Januari 2017 Rp 7.294.000

Total sumbangan hingga

7 Januari 2017 Rp 575.531.520

(Lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah)