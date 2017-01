Korban Terseret Arus Sungai Meukek Ditemukan

TAPAKTUAN - Satu lagi korban terseret arus Krueng (Sungai) Alue Buloh, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan yang terjadi beberapa hari lalu ditemukan mengapung di aliran Sungai Krueng Kluet, Kecamatan Kluet Tengah. Korban yang berasal Meukek ini ditemukan warga dalam kondisi meninggal dunia, Jum’at (6/1).

“Jenazah korban atas nama Muktar Yuli sedang ditemukan warga dan dibawa pulang ke rumah duka di Meukek untuk dikebumikan,” kata Ketua SAR Aceh Selatan, May Fendri, SE kepada Serambi via telepon, Jumat (6/1) sore. May Fendri mengaku, pencarian korban hilang terseret arus sungai itu sudah berlangsung sembilan hari pascakejadiaan. Korban ditemukan mengapung di aliran Krueng Kluet, dalam kondisi meninggal dunia.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dua dari tiga tim survei Geologi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dari PT Tri Nusa Energy Jakarta yang terseret arus sungai di kawasan Alue Buloh, Gampong Jambo Papeun, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan berhasil ditemukan. Sedangkan satu orang lagi yang tercatat sebagai Warga Jambo Papeun, Kecamatan Meukek baru berhasil di temukan, Jumat (6/1).(tz)