Abadikan Let Bugeh Lewat Nama Stadion

BANDA ACEH - Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Tokoh olahraga Aceh, Zainuddin Hamid atau yang akrap disapa Let Bugeh meninggal dunia di RSUZA Banda Aceh, Minggu (8/1) pukul 14.20 WIB. Malamnya pria berusia 74 tahun yang pernah menjadi ketua umum PSSI Aceh, KONI Aceh dan PP Aceh dikebumikan di tempat kelahirannya di Gampong Niron, Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar.

Maulisman Hanafiah mengatakan, Aceh merasakan kehilangan seorang tokoh yang sangat memperhatikan dan peduli terhadap olahraga. Meski sekarang tak lagi di KONI, tapi tercatat sebagai dewan penyantun yang tetap hadir dan membantu. Setelah Di Murthala, Aceh kehilangan sosok tokoh olahraga yang sangat berjasa bagi pembinaan olahraga di Tanah Rencong. “Pemko Banda Aceh atau Pemerintah Aceh perlu mengabdikan jasa Pak Let Bugeh, seperti Di Murthala, misalnya nama jalan, stadion atau gedung serbaguna di Lhong Raya,” harap Maulisman yang pernah menjadi pengurus PSSI dan KONI Aceh di era Let Bugeh.

Menurut Maulisman, Let Bugeh sosok yang juga lama mengurus olahraga. Menjadi pengurus KONI Aceh sejak 1983 dan ketua harian periode 2001-2005 hingga akhirnya menjadi ketua umum pada periode 2010-2014. Pengabdiannya terlama di PSSI Aceh yang tercatat lima periode sebagai ketua umum. Tiga periode dipegangnya saat berstatus Komisariat Daerah (Komda) PSSI periode 1988-2000. Kemudian Let Bugeh kembali menjadi ketua umum untuk periode 2004-2008 dan periode 2008-2012. “Beliau cukup lama mengabdi untuk pembinaan olahraga Aceh,” ujar Sekretaris DPD Gerindra Aceh.

Asri Sulaiman mengatakan, Let Bugeh sangat berjasa dalam pembinaan sepakbola Aceh. Mislanya, saat anak-anak Aceh yang berguru sepakbola ke Paraguay butuh dana akibat terlambat anggaran. Let Bugeh yang meminjam uangnya supaya pendidikan anak-anak Aceh tak terganggu. Ia juga punya hubungan emosional dengan PSSI Pusat, orang AFC (Federasi sepakbola Asia), orang FIFA (Federasi sepakbola Dunia) pascatsunami. Mereka ikut membantu lapangan sintetis dan Gedung PSSI Aceh di Lhong Raya, rehab dan pembangunan lapangan bola di daerah dan bantuan peralatan olahraga. “Pak Let tak menghitung bantuan untuk pembinaan olahraga Aceh,” ujar Asri Sulaiman, mantan sekjen PSSI Aceh era Pak Let Bugeh.

Sekjen PSSI Aceh, Khaidir TM mengatakan, Let Bugeh tokoh yang sangat peduli dengan sepakbola dan olah raga lainnya. Tidak ada ada duanya tokoh sepakbola setelah Di Murthala. Let Bugeh yang bisa menggantikn sosok mereka yang mau berkorban hartanya untuk sepakbola. Kebanyakan orang lain hanya mencari kehidupan di sepakbola. “Kami sangat kehilangan sekali sosok Pak Let Bugeh. Kita doakan semoga Arwah beliau diterma di sisi Allah SWT. Amin,” ujarnya.

Pelaku olahraga yang pernah beriteraksi dengannya juga memuji sosok Let Bugeh. Hal ini seperti diungkapkan kepada Serambi oleh Ketua KONI Banda Aceh, Qamaruzzaman Haqny, mantan sekjen PSSI Aceh era Let Bugeh, Hermansyah, pelatih senior sepakbola Aceh, Anwar, pengurus PSSI, Umar dan lainnya.(adi)