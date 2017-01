Dompet Pijay Ditutup 15 Januari 2017 (9 Januari 2017)

Insya Allah, Dompet Bencana Pijay akan ditutup pada tanggal 15 Januari 2017. Jumlah sumbangan yang masuk terakhir kami umumkan pada terbitan Serambi 16 Januari 2017.

Sampai batas waktu tersebut, sumbangan masih kami terima dan dapat diantar langsung ke Kantor Serambi Indonesia Jalan Raya Lambaro Km 4,5 Tanjung Permai, Aceh Besar, atau melalui rekening giro Dompet Bencana Bank Aceh Nomor 010.01.07.590040-1 dan atau rekening Bank BRI Nomor 0037.01.003834.30.4

Dana yang terkumpul menjadi amanah yang akan kami salurkan untuk membantu memulihkan kehidupan saudara-saudara kita. Semoga Allah SWT memberi petunjuk. Amin.

* PEMBETULAN: Penyumbang pada Dompet Pijay nomor 410 yang diumumkan Senin (9/1) tertulis SMAN 1 Tapaktuan via Bank Aceh sebesar Rp 2.852.000. Seharusnya SMPN 1 Tapaktuan.

Mohon maaf atas kesalahan ini. Terima kasih.

Saldo sumbangan 8 Januari 2017 Rp 585.473.520

Penyumbang 9 Januari 2017:

421. PERINASIA Indonesia via Bank Aceh................Rp 5.500.000

422. Perum LPPNPI (Air Nav Indonesia) Cab. Banda Aceh.Rp 70.037.179

423. Masyarakat Kemukiman Lampanah Lengah.............Rp 3.778.000

424. Pengurus PERSAKMI Aceh...........................Rp 4.200.000

425. Siswa/i SD Garot Geuceu, Aceh Besar.............. Rp 560.000

426. Siswa/i SD Simpang Keramat, Aceh Besar...........Rp 380.000

427. Yayasan Pend, Raudhatul Mahabbah via BRI.........Rp 1.214.000

428. Nasrul Kauthar via BRI...........................Rp 50.000

429. Karyawan/ti UPTD Dinas Bina Marga Aceh via BRI...Rp 2.000.000

430. Pemko Yogyakarta via BRI.........................Rp 71.544.000

431. Nazaruddin via BRI...............................Rp 475.000

432. Romadi LA via BRI................................Rp 1.500.000

433. Hamba Allah via BRI..............................Rp 50.000

434. Masyarakat Pante Bar via BRI.....................Rp 680.000

435. Said M. Arwan via Bank Aceh......................Rp 100.000

436. GGRT Banda Aceh via Bank Aceh....................Rp 1.060.000

437. Ilyas S via Bank Aceh............................Rp 150.000

438. Hamba Allah via Bank Aceh........................Rp 300.000

Total sumbangan pada Senin 9 Januari 2017 Rp 163.578.179

Total sumbangan hingga 9 Januari 2017 Rp 749.051.699

Terbilang: Tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah.

Siapa menyusul?