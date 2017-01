Dompet Pijay Ditutup 15 Januari 2017 (11 Januari 2017)

Insya Allah, Dompet Bencana Pijay akan ditutup pada tanggal 15 Januari 2017. Jumlah sumbangan yang masuk terakhir kami umumkan pada terbitan Serambi 16 Januari 2017.

Sampai batas waktu tersebut, sumbangan masih kami terima dan dapat diantar langsung ke Kantor Serambi Indonesia Jalan Raya Lambaro Km 4,5 Tanjung Permai, Aceh Besar, atau melalui rekening giro Dompet Bencana Bank Aceh Nomor 010.01.07.590040-1 dan atau rekening Bank BRI Nomor 0037.01.003834.30.4

Dana yang terkumpul menjadi amanah yang akan kami salurkan untuk membantu memulihkan kehidupan saudara-saudara kita. Semoga Allah SWT memberi petunjuk. Amin.

Saldo sumbangan 10 Januari 2017 Rp 764.551.699

Penyumbang 11 Januari 2017:

441. RAPI Aceh Peduli Korban Gempa Pijay Rp 23.560.000

442. Sekretariat DPRK Aceh Besar Rp 5.050.000

443. Mandiri Inhealth Kantor Operasional Palembang Rp 1.800.000

444. Hamba Allah via Bank Aceh Rp 500.000

445. Hamba Allah via Bank Aceh Rp 50.000

446. Murtono via BRI Rp 50.000

447. Siswa/i SDN Gunong Meu via BRI Rp 181.000

448. Hamba Allah via BRI Rp 940.000

449. Alumni Teknik Sipil UII Yogyakarta Rp 6.300.000

450. Ina Keumala (Australia) Rp 2.400.000

451. Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol) Indonesia Rp 550.000

Total sumbangan 11 Januari 2017 Rp 41.381.000

Total sumbangan hingga 11 Januari 2017 Rp 805.932.699

(Delapan ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

Siapa menyusul?