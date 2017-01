IPHI Usulkan Kuota Haji Aceh Ditambah

Laporan Said Kamaruzzaman | Banda Aceh





SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Banda Aceh Drs H Amri Arsyad MM, M.Pd telah menyerahkan rekomendasi kepada Plt Wali Kota Banda Aceh dan Ketua IPHI Provinsi Aceh Drs H Sulaiman Abda, MSi.

Salah satu rekomendasi IPHI adalah perlunya upaya berbagai pihak untuk menambah kuota haji Aceh yang saat ini masa tunggunya mencapai 25 tahun.



Menurut Wakil Ketua IPHI Kota Banda Aceh Drs H Muchtar Mahmud, MH, MBA, yang didampingi Sekretaris Panitia pelantikan, HM Iqbal,SAg, MH, rekomendasi tersebut merupakan hasil musyawarah Daerah IPHI yang berlangsung pada 23 Oktober 2016 lalu.



Menurut Iqbal, ada lima pokok pikiran IPHI yang dirumuskan. Pertama, terkait Kebijakan Haji dan Peran IPHI. Kedua, mengenai Agama Pendidikan dan Adat Istiadat. Ketiga, Wisata Kota. Keempat, penataan kota yang Islami. Kelima, menyangkut Pilkada dan Politik.



Menyangkut Kebijakan Haji, IPHI Kota Banda Aceh mengusulkan kepada Wali Kota Banda Aceh agar segera bermohon kepada Menteri Agama RI untuk mempertimbangkan Penetapan kuota Haji selain berdasarkan jumlah penduduk yang beragama Islam di setiap provinsi, juga perlu memperhatikan jumlah daftar tunggu di setiap provinsi. “Masa tunggu di Aceh sudah mencapai 25 tahun, jadi harus ada pertimbangan khusus dari pemerintah,” kata Muchtar Mahmud yang didampingi Iqbal, kepada Serambinews.com.



Menyangkut peran IPHI, diharapkan Pemko Banda Aceh berkenan menyediakan satu unit kantor bagi IPHI Kota Banda Aceh beserta fasilitasnya dan menyediakan dana rutin setiap tahun untuk kegiatan IPHI, serta memberikan kepercayaan kepada IPHI untuk menjadi petugas TPHD yang akan membimbing jamaah calon haji Kota Banda Aceh dalam melaksanakan ibadah haji.



Di bidang Agama, Pendidikan dan Adat Istiadat, direkomendasikan agar Pemko Banda Aceh dapat menerapkan secara kaffah dalam pelaksanaan Qanun Tahun 2002 Tentang Syariat Islam, Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang Khamar, Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Judi), dan Qanun No. 14 Th 2003 Tentang Khalwat (Mesum) sebagai perwujudan Banda Aceh sebagai Model Kota Madani.

Pemerintah juga diharapkan menyediakan dana yang lebih besar kepada pondok pesantren yang ada di Kota Banda Aceh.





Di bidang Wisata Kota, diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh dapat memanfaatkan Krueng Aceh sebagai salah satu aktivitas wisata dengan menyediakan boat pesiar untuk kegiatan wisata tirta dan melakukan penataan kembali pinggiran tanggul Krueng Aceh sebagai taman rekreasi dan pusat wisata kota.

Selain itu, juga diusulkan kembali pembangunan pintu-pintu gerbang di setiap kampung dengan menyeragamkan bentuk bangunannya yang dapat mencerminkan Banda Aceh sebagai Model Kota Madani.





Menyangkut Penataan Kota yang Islami, Pemerintah Kota Banda Aceh diharapkan dapat terus meningkatkan pembangunan Kota Banda Aceh baik fisik maupun mental spiritual dan lebih bersungguh-sungguh menanggulangi berbagai bentuk penyelewengan kejahatan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, intimidasi.

Pemerintah kota dan provinsi diharap menghapuskan praktik-praktik pengemis, yang banyak di persimpangan jalan, warung-warung kopi, di kantor-kantor pemerintah dan swasta.



Terkait pilkada dan politik, IPHI Kota Banda Aceh berharap pelaksanaannya berpegang pada prinsip LUBER dan JURDIL, sehingga pilkada berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan memperoleh hasil yang berkualitas. (*)