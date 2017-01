KPIA Hargai Pendapat Abdullah Puteh

BANDA ACEH - Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) tak mempersoalkan jika calon gubernur Aceh, Abdullah Puteh, merasa tak melanggar atau tak mengujar kata tak pantas dalam debat pertama, Kamis 22 Desember 2016.

KPIA cukup menghargai pendapat Abdullah Puteh, meski sebelumnya KPIA telah menyebutkan ada indikasi pelanggaran yang dilakukan Puteh. “Itu hal beliau, KPIA tidak berhadpan dengan calon. Setiap orang punya hak masing-masing, kita hargai itu. Harus diingat juga, kita tidak menyebutkan itu melanggar, tapi kita sebut ada indikasi pelanggaran sesuai analisis kita, terkait debat tahap pertama beberapa waktu lalu,” kata Ketua KPIA, Said Firdaus kepada Serambi, Jumat (13/1).

Sebelumnya, Abdullah Puteh dalam beberapa kesempatan kepada media menyebutkan, ia tak menerima dan mengaku tak bersalah dalam debat tahap pertama, sebagaimana disebutkan oleh KPIA sebelumnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Puteh bersama tiga kandidat cagub lainnya, yakni Apa Karya dan Zaini Abdullah disebut telah berujar tidak pantas dan mendeskreditkan orang lain dalam debat pertama yang diselenggarakan oleh KIP Aceh itu.

Puteh kemudian dipanggil oleh Panwaslih Aceh untuk dimintai klarifikasi sebagaimana rekomendasi KPIA, terkait dugaan pelanggaran itu. Puteh memenuhi panggilan pengawas pilkada itu, tapi di kantor Panwaslih Aceh beberapa hari lalu, ia tak mau diklarifikasi. Puteh tetap mempertahankan gagasannya, bahwa kata yang diujarnya dalam debat tahap pertama itu biasa-bisa saja dan ia merasa sama sekali tak bersalah.

Terkait itu, Ketua KPIA, Said Firdaus, sama sekali tak mempersoalkannya. Berulang kali Said Firdaus menyebutkan bahwa itu hak setiap orang untuk mengemukakan pendapat dan pikirannya. Saat ini, kata Said, pihaknya sedang menunggu hasil klarifikasi dananalisis Panwaslih Aceh tekait dugaan pelanggaran tersebut. “Kita menunggu Panwaslih, kita sudah menganalisis dan merekomnya, sekarang kita tunggu hasil dari Panwaslih,” sebutnya.

Ia sebutkan, untuk dugaan pelanggaran itu, saat ini wewenangnya Panwaslih Aceh. Apabila memang indikasi pelanggaran itu benar adanya, maka akan diteruskan oleh Panwaslih Aceh. Tetapi jika tidak, maka akan dihentikan. “Kalau seandainya memenuhi unsur pidana akan dilimpah ke Gakkumdu, kalau cuma sekadar administratif berarti ke KIP Aceh,” ujar Said Firdaus.

Kepada Serambi kemarin, Said Firdaus juga mengatakan, debat tahap kedua yang telah dilakukan pada Rabu 11 Januari 2017 malam bersih dari pelanggaran. Ini mungkin karena masing-masing paslon sudah berpengalaman dari debat tahap pertama. “Jadi mungkin pasangan calon lebih hati-hati dalam bahasa. Debat pasangan calon Abdya juga nyaman, semua paslon fokus pada visi misi masing-masing,” pungkas Said Firdaus.(dan)