Dompet Bencana Pijay Diperpanjang (14 Januari 2017)

SEHUBUNGAN dengan banyaknya permintaan dari sejumlah pihak di Aceh dan luar Aceh yang masih menggalang dana bantuan untuk Pidie Jaya, maka Harian Serambi Indonesia memutuskan memperpanjang masa penerimaan sumbangan hingga akhir Januari 2017.

Sampai batas waktu tersebut, sumbangan masih kami terima dan dapat diantar langsung ke kantor Serambi Indonesia Jalan Raya Lambaro Km 4,5 Tanjung Permai, Aceh Besar, atau melalui rekening giro Dompet Bencana Bank Aceh Nomor 010.01.07.590040-1 dan atau Rekening Bank BRI Nomor 0037.01.003834.30.4

Dana yang terkumpul menjadi amanah yang akan kami salurkan membantu memulihkan kehidupan saudara-saudara kita. Semoga Allah SWT memberi petunjuk. Amin!

Saldo sumbangan 13 Januari 2017 Rp 858.625.699

Penyumbang 14 Januari 2017:

465. Syarikat Agam Inong (SAIN) Duta Wisata Aceh Rp 9.770.000

466. Guru dan Karyawan MTsN Kembang Tanjong Sigli via Bank Aceh Rp 2.000.000

467. Rahmawati via Bank Aceh Rp 100.000

468. SMKN 2 Karang Baru Aceh Tamiang via Bank Aceh Rp 1.577.000

469. Hamba Allah via Bank Aceh Rp 1.200.000

470. Raja Angkasah via Bank Aceh Rp 200.000

471. Rizky Darma Putra via Bank Aceh Rp 100.000

472. Zulkarnaini via Bank Aceh Rp 250.000

473. SMKN 1 Sawang Aceh Selatan via Bank Aceh Rp 1.000.000

474. Amir Fuad via Bank Aceh Rp 350.000

475. Hamba Allah via Bank Aceh Rp 550.000

476. SDN 21 Bireuen via Bank Aceh Rp 1.000.000

477. Risad Faris via Bank Aceh Rp 200.000

478. SDN 8 Jeumpa Bireuen via Bank Aceh Rp 500.000

479. Irwan Kemenkumham Aceh via Bank Aceh Rp 1.600.000

480. Gowes ASBISINDO Aceh Rp 2.430.000

481. Lazio Indonesia Rp 500.000

Total sumbangan 14 Januari 2017 Rp 23.327.000

Total sumbangan hingga 14 Januari 2017 Rp 881.952.699

(Delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

Siapa menyusul?