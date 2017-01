KIP Abdya Komit Laksanakan Pilkada Berintegritas dan Damai

BLANGPIDIE - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya (Abdya) berkomitmen melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 secara berintegritas dan damai.

Hal ini juga telah disepakatibersama oleh sepuluh pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Abdya bersama unsur Forkopimkab, yang dibuktikan dengan penandatanganan dan ikrar bersama, pada pertengahan Desember 2016 lalu di lapangan Pulau Kayu Susoh. Ketua KIP Abdya, Elfiza SH MH berpesan kepada seluruh pasangan calon dan tim pemenangan calon agar menghindari sikap provokatif yang bisa menimbulkan potensi konflik dalam pelaksanaan Pilkada 2017.

“Persoalan pilihan boleh beda, namun kita tetap bersaudara. Itulah pesan yang ingin kita sampaikan. Kitatidak ingin pelaksanaan Pilkada ini menimbulkan permusuhan. Sebaliknya, jadikan Pilkada ini momentumuntuk memilih pemimpin terbaik untuk membangun Abdya yang lebih baik,” kata Elfiza.\ Dia menjamin, KIPAbdya selaku penyelenggara Pilkada, akan bekerja secaraindependen dan tetap menjaga netralitas.

Dan hal itu telah dibuktikan pihaknya dengantidak pernah membeda- bedakan para calon dalam meminta informasi kepada KIP. Pada 11 Januari 2017, KIP Abdya juga telah melaksanakan debat kandidat terbuka calon bupati dan wakil bupati yang berlangsung di ruang Gedung DPRK Abdya. Acara dihadiri oleh 10 pasangan calon, kecuali satuorang calon wakil bupati nomor urut 2, Hermansyah SH yang tidak bisa hadir karena sakit. Acara debat kandidat ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat Abdya.

Acara debat yang berlangsung selama tiga jamitu menghadirkan tiga panelis, yaitu Rektor UIN Ar- Raniry, Prof Farid Wajdi MA, Dekan Ekonomi Unsyiah Prof Nasir Aziz, dan mantan Komisioner KIP Aceh, Syarifah Rahmatillah. Seluruh kandidat diberikesempatan menyampaikan visi-misi, mulai dari pemberantasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dengan membangun sejumlah pabrik kepala sawit (PKS), hingga membangun ekonomi baru di daerah pesisir dan pegunungan.

Pada debat kandidat tersewbut, KIP membaginya dalam lima sesi, diawalidengan pembacaan ayat suci Alquran dan sambutan Ketua KIP Abdya. Untuk sesi pertama diisi dengan penyampaian visi-misi oleh masing-masing pasangan calon, sesi kedua penajamanvisi-misi pasangan calon dengan waktu dua menit untuk masing-masing kandidat, sesi ketiga dilanjutkan dengan pertanyaan dari panelis kepada calon tentangisu-isu faktual, sesi eempat pertanyaan antara calon dan tanggapan, dan terakhir sesi kelima ditutup dengan clossing steatment oleh masingmasing kandidat.

Pada sesi keempat, para kandidat sesuai dengannomor undian yang didapatkan saling melemparkan pertanyaan dan menanggapi jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Paslon nomorurut 1, Akmal Ibrahim SHMuslizar MT bertanya pada nomor urut enam Muchlis MA-Hj Syamsinar, pasangan nomor urut 2 Muazam SE MM-Hermansyah SH bertanya pada nomor urut tiga,Hasbi M Saleh SE-Tgk T Alamsyah Yusfa, pasangan nomor urut 3 Hasbi M Saleh SE-Tgk T Alamsyah Yusfa bertanya pada nomor urut sembilan Erwanto SE MAMuzakir ND SHi, pasangan nomor urut 4 Said Syamsul Bahri- Drs M Nafis A Manaf MM bertanya pada pasangan nomor urut 2, Muazam SE MM- Hermansyah SH, pasangan nomor urut 5 Maidisal Diwa-Ruslan bertanya pada nomor urut 4 Said Syamsul Bahri-Drs M Nafis A Manaf MM. Selanjutnya, Nomor urut 6 Muchlis MA-Hj Syamsinar bertanya pada nomor urut sepuluh Zainal Aripin Yur SE MM-Said Azhari, nomor urut 7 Junaidi-Edwar Rahman SPd bertanya pada nomor urut delapan Tgk HM Qudusi Syam Marfali- Hamdani, nomor urut 8 Tgk HM Qudusi Syam Marfali-Hamdani bertanya kepada nomor urut 5 Maidisal Diwa-Ruslan, nomor urut 9 Erwanto SE MAMuzakir ND SHi bertanya pada nomor satu Akmal Ibrahim SH-Muslizar MT, dan nomor urut 10 Zainal Aripin Yur SE MM-Said Azhari bertanya pada nomor urut 7 Junaidi-Edwar Rahman SPd.

Setelah sesi keempat tersebut, dilanjutkan denganclossing steatment dan ditutup dengan pembacaan doa oleh Slamet SAg. Selanjutnya, kesepuluh calon bupati saling merangkul dan bersalaman sembari berfoto bareng. Momen tersebut ikut dimanfaatkan oleh para pendukung untuk berfoto bersama dengan para jagoannya.(adv)