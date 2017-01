Pesan Pilu dari Panggung Debat

Oleh Suhaimi

DEBAT terbuka kandidiat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Cagub/Cawagub) Aceh jilid 2 sudah dilaksanakan dengan penuh festive pada Rabu malam (11/1/2017) di Amel Convention, Banda Aceh. Ada beberapa hal yang masih tertancap di ingatan terkait debat tersebut, salah satunya adalah visi misi para kandidat cagub dan cawagub yang hampir sama. Hal ini semakin menegaskan betapa miskinnya kreativitas calon pemimpin Aceh ke depan. Tidak ada di antara mereka mahaguru untuk apa yang disebut para ahli pidato sebagai self-deprecating.

Kalau kita boleh jujur, tidak ada gagasan dan wacana luar biasa yang hadir di panggung debat tersebut. Ekspekstasi tentang debat yang elegan harus dikubur dalam-dalam karena yang muncul justru debat penuh sentimental kekanakan dan sangat memilukan. Tema debat “Mencari Pemimpin Visioner” sepertinya akan abadi sebagai sebuah slogan nirmakna. Berharap pemimpin yang visioner untuk Aceh ke depan seperti mitos dan mustahil terwujud.

Mengecewakan

Setelah menyaksikan debat, rakyat Aceh semestinya merasa kecawa dan khawatir. Bagaimana tidak, sepanjang gelaran debat berlangsung tidak ada satupun kandidat yang mampu tampil dengan peforma meyakinkan. Rakyat sebagai calon pemilih semestinya disuguhi paparan rencana-rencana menarik yang bisa menghadirkan perubahan, serta kesejahteraan yang sudah lama diimpikan. Namun, para kandidat memilih untuk tampil kompak dengan ‘kelucuan’ yang gagal menjadi lucu. Debat semakin jelek setelah beberapa kandidat terlihat gagal merawat emosi masing-masing pada sesi tanya jawab visi misi. Sebuah debat yang sangat mengecewakan.

Kita tidak perlu bersusah-susah membuka teori hanya untuk menilai penampilan para kandidat pada debat tersebut. Semua kandidat tampil di bawah standar sebagai seorang calon pemimpin. Tidak ada perencanaan yang konkret terkait penyelesaian berbagai masalah yang sedang dihadapi rakyat. Diksi kesejahteraan rakyat yang keluar dari mulut kandidat tak ubahnya seperti peluru yang keluar tanpa letupan. Bumbu-bumbu usang melanjutkan perjuangan dan perawatan MoU Helsinki masih sering diulang-ulang. Tidak ada satupun kandidat yang memperkenalkan tongkat sihir ajaib untuk persoalan krusial seperti keterlambatan pengesahan APBA yang terjadi setiap tahun.

Selain itu, kandidat juga gagal mewakilkan emosi rakyat pada panggung debat. Yang muncul adalah birahi untuk segera menduduki tampuk kekuasaan. Para kandidat tidak mencerminkan sebagai pemimpin yang bisa menumbuhkan optimisme rakyat dengan gagasan dan karakternya. Malah karakter yang diperlihatkan semakin membuka mata rakyat bahwa yang sedang berada di panggung debat bukan orang yang tepat untuk menakhodai Aceh menuju perubahan.

Persoalan kemiskinan rakyat dan meroketnya angka pengangguran hanya dibahas se-ala kadarnya agar terlihat bahwa para kandidat masih memiliki sisi humanis. Maka tidak mengherankan jika sampai saat ini rakyat Aceh masih memimpikan pemimpin yang santun dan arif, seperti seorang imam serta mampu membawa Aceh ke arah yang lebih baik dengan menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas dan kekuasaan sebagai amanah.

Yang terlupakan

Ada beberapa hal yang seharusnya penting dibahas oleh para kandidat pada gelaran debat jilid 2 namun terlupakan. Pertama, ketegasan para kandidat terkait kerusuhan yang ditimbulkan oleh timses masing-masing yang sering terjadi. Hal ini sangat penting dilakukan demi meminimalsirkan keributan antartimses yang sangat meresahkan. Kita selalu mencanangkan situasi damai dengan nilai-nilai demokrasi pada setiap pergelaran pilkada, namun di saat bersamaan kericuhan jelang pilkada masih terus terulang.

Rakyat sudah jenuh melihat aksi kericuhan yang selalu muncul jelang pilkada. Pencopotan dan pengrusakan baliho para calon memang tidak merugikan masyarakat, namun keributan yang berujung kontak fisik sangat mengganggu ketenteraman dan kedamaian. Kondisi ini sudah menjadi budaya memalukan yang harus segera diakhiri. Karena akibat keributan antartimses mencemari nilai-nilai perdamaian yang selama ini kita jaga.

Jika memiliki sedikit kejelian, para kandidat bisa saja menyisihkan sedikit waktu saat debat untuk memberi imbauan pada timses masing-masing, agar saling menjaga ketenteraman selama masa kampanye berlangsung. Hal ini sesungguhnya lebih penting dibandingkan penyampaian visi misi yang bersifat ambigu dan irrasional.

Kedua, tidak adanya karakter kepemimpinan pada calon kandidat. Kalau diperhatikan, ada similaritas antara debat jilid 1 dan jilid 2 Cagub/Cawagub Aceh: buruknya karakter kepemimpinan kandidat. Hal ini terlihat pada penyampaian visi misi dan jawaban dari kandidat yang tidak memuaskan masyarakat terkait pemaparan solusi konkret pada masalah yang diajukan saat debat. Mungkin ada sebagian orang yang berdalih durasi waktu yang ditentukan terlalu sedikit, atau demam panggung yang dialami kandidat dan sebagainya. Namun, bukankah menjadi pemimpin itu harus quick to see, quick to decide, quick to take action?

Kenapa hal ini penting? Karena lewat panggung debat tersebut setidaknya rakyat memiliki gambaran terkait kepekaan sosial para kandidat. Bukankah saat ini kita sedang dihantam bencana moral? Sudah bertahun-tahun rakyat hanya menjadi penonton budiman untuk menyaksikan dagelan politik wakil rakyat di parlemen. Sudah semestinya rakyat mengenal lebih dekat calon pemimpinnya lewat acara-acara terbuka untuk publik seperti panggung debat tersebut.

Ketiga, panggung debat tidak memberikan tontonan santun dengan nilai-nilai kearifan lokal. Sudah memasuki jilid 2, namun debat publik calon gubernur dan wakil gubernur Aceh belum mampu memberikan tontonan positif bagi masyarakat. Bagaimana tidak, setiap pergelaran debat, rakyat selalu menyaksikan aksi saling menjatuhkan antar kandidat. Hal ini pada prosesnya tidak hanya menimbulkan penilaian buruk terhadap para kandidat, namun juga membuat malu daerah jika sampai acara debat tersebut ditonton oleh masyarakat daerah lain.

Esensi debat, apalagi debat calon pemimpin suatu daerah seharusnya adalah ajang perang ide dan gagasan dengan kandungan nilai-nilai kepemimpinan di dalamnya yang bertujuan merebut hati rakyat, bukan seperti debat remaja labil yang emosinya meledak-ledak dan susah dikontrol. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius pihak penyelenggara kalau-kalau ada debat selanjutnya rakyat tidak disuguhi “tontonan murahan” dari calon pemimpinnya. Karena semestinya panggung debat Cagub/Cawagub Aceh menjadi panggung perkenalan diri para kandidat dengan rakyat yang seharusnya memberi kesan baik, bukan panggung pembawa kabar pilu.

* Suhaimi, alumnus Antropologi Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe, pegiat di Komunitas Panteu Menulis Pasee. Email: samyumc@gmail.com