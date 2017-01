Mantan Istri Siapkan Hadiah Bagi yang Menemukan Turis Eropa yang Hilang di Pulau Banyak

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL – Siapa saja yang berhasil menemukan Yvan Meers dan Lina Keil, turis Eropa yang hilang di Kepulauan Banyak, Aceh Singkil, akan mendapat hadiah. Imbalan senilai Rp 21.000.000 tersebut, akan diberikan Inez Pessoa, mantan istri Yvan Meers.

Inez Pessoa dalam percakapan melalui messengger facebook dengan Serambinews.com, Kamis (19/1/2017) dini hari mengatakan, imbalan hanya diberikan kepada yang menemukan Yvan dan Lina. Bukan hanya saran atau informasi saja.

Ketika ditanya apa hubunganya Inez dengan Yvan Meers warga Belgian serta Lina asal Jerman, hingga rela memberikan imbalan bagi yang menemukannya. Inez Pessoa menyatakan, Ivan merupakan mantan suaminya dan ayah dari anak laki-laki mereka yang berumur sembilan tahun.

“Yvan is my ex husband an father of our 9 year old son. We know each other 20years of which 14 years in a relationship. Still work together as a family. (Yvan itu mantan suami dan ayah dari anak laki-laki saya yang berumur 9 tahun. Kami sudah saling mengenal selama 20 tahun dan menjalin hubungan selama 14 tahun. Kami masih bekerjasama layaknya sebagai sebuah keluarga,” kata Inez.

Menurut Inez hadiah akan dikirim langsung melalui rekening orang yang menemukan. Setelah terkonfirmasi kebenaran penemuan Yvan dan Lina oleh pihak kepolisian dan Kedubes Belgia. Bila tidak ada rekening imbalan akan diberikan langsung pihak Kedubes Belgia.

Inez Pessoa dalam akun facebook miliknya juga memposting informasi hilangnya Yvan dan Lina serta akan memberikan hadiah bagi yang menemukannya. Ungguhan Inez tertanggal 14 Januari itu, sudah dibagikan 5.567 kali.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya Lina dan Yvan, pada 5 Desember menginap di losmen Lae Kombih, Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak. Esoknya check out dengan menitip tas kepada pemilik penginapan Lae Kombih, sambil memberitahukan akan kemah selama dua pekan, tapi tanpa memberitahukan daerah tujuan menggunakan kayak sewaan.

Kedua turis Eropa itu, seharusnya sudah kembali ke Jerman pada 1 Januari. Hal itu sesuai dengan pesan singkat (SMS) yang Lina kepada saudaranay di Berlin, Jerman. Namun ternyata hilang tidak diketahui rimbanya.(*)