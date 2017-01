Mantan Istri Sediakan Hadiah Rp 21 Juta

* Bagi yang Menemukan Turis Belgia yang Hilang di Pulau Banyak

SINGKIL - Pernikahan Inez Pessoa dengan Yvan Meers warga Negera Belgia selama belasan tahun boleh saja kandas. Namun hubungan keduanya tetap berjalan baik. Hal ini terbukti Inez terus berupaya melacak keberadaan mantan suaminya Yvan bersama pasangan Lina Keil warga Jerman yang hilang di Kepulauan Banyak, Aceh Singkil.

Bahkan wanita itu bersedia memberi imbalan atau hadiah puluhan juta rupiah bagi siapa yang berhasil menemukan mantan suaminya itu sebagaimana diungguh dalam akun facebook miliknya. Inez mengaku terus berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri mencari informasi keberadaan mantan suaminya.

Dalam percakapan melalui pesan facebook dengan Serambi, Kamis (19/1), Inez Pessoa mengatakan ia merasa terdorong terus melakukan pencarian Yvan walau sudah bercerai lantaran komunikasi keduanya tetap berjalan baik seperti layaknya keluarga.

“Yvan is my exhusband, an father of our 9 year old son. We know eachother 20 years of which 14 years in a relationship. Still work together as a family. (Yvan adalah mantan suami saya. Ia adalah ayah dari anak laki-laki kami yang berusia 9 tahun. Kami telah saling mengenal sejak 20 tahun lalu, dan membina hubungan selama 14 tahun. Hingga sekarang masih tetap bersama seperti sebuah keluarga,” kata Inez.

Inez membenarkan akan memberikan imbalan kepada siapa saja yang berhasil menemukan Yvan dan Lina. Hadiah akan dikirim ke rekening orang yang menemukan setelah adanya konfirmasi pihak kepolisian dan Kedubes Belgia. Bila tidak ada rekening, imbalan atau hadiah tersebut akan diberikan langsung ke Kedubes Belgia. “Reward 21.000.000 IDR. To find and bring them to safety, not for tips. (Hadiah Rp 21 juta bagi siapa saja yang menemukan dan membawa mereka dengan selamat. Bukan untuk yang memberi petunjuk,” ujar Inez Pessoa.

Inez juga memberi apresiasi terhadap Serambi Indonesia yang telah bersedia menulis berita kehilangan mantan suaminya. Ucapan terimaksih juga disampikan kepada tim yang telah terlibat melakukan pencarian. Dia berharap semua pihak dapat membantu menemukan keberadaan Yvan serta Lina.

Sementara itu, akun facebook Inez Pessoa yang memposting informasi hilangnya Yvan dan Lina mendapat komentar simpati serta like dari ratusan pengguna dunia maya. Ungguhan Inez tertanggal 14 Januari, yang berisi pemberian imbalan kepada penemu juga sudah dibagikan ribuan kali.(de)