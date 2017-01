Galian Batu Gajah Ancam Pelintas

TAPAKTUAN - Galian batu gajah di lintasan jalan nasional di Kabupaten Aceh Selatan semakin mengancam pengguna jalan. “Kondisinya saat ini sangat rawan terjadi longsor. Sebab di lokasi pengerukan batu gajah tersebut air dari gunung melaju cukup kencang turun ke badan jalan dan mengancam keselamatan pengguna jalan,” kata Ali Zamzami, tokoh masyarakat Aceh Selatan kepada Serambi, Jumat (20/1).

Dia sebutkan hujan lebat yang mengguyur Aceh Selatan kemarin telah mengundang ke khawatiran sejumlah penguna jalan. Selain air yang mengalir bebas ke badan jalan nasional, ancaman longsor juga menghantui pengguna jalan yang melintasi kawasan gajian C Gunung Alue Kliet, Kecamatan Sawang, dan kawasan galian C di Gunong Tuwie Meukek. “Karenanya, kita berharap persoalan ini bisa segera diatasi sebab lokasi galian C ini persis di pinggir jalan nasional,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Yurisman, warga Samadua. Diirinya merasa khawatir saat melintasi kawasan tersebut. Sebab air hujan tampak mengalir kencang ke badan jalan, sehingga sangat mengganggu pengendara yang melintasi daerah tersebut. “Saya rasa kondisi ini jangan dibiarkan karena sewaktu-waktu bisa memakan korban jiwa,” tegasnya.(tz)