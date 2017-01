Mencari Pemimpin ‘The Right Men’

Oleh Nasrul Hadi

PUNCAK pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 di Aceh tidak lama lagi, tepatnya pada 15 Februari 2017 mendatang. Sejumlah kandidat gubernur dan wakil gubernur kerap mengunjuk gigi. Tebar pesona sepanjang jalan dan giat bersilaturrahmi. Mereka adalah orang-orang hebat dan mempunyai nyali untuk memimpin Aceh ke depan dengan gaya dan strategi masing-masing. Lantas apakah mereka adalah kandidat the right men in the right place at the right time?

Dalam kapasitas Aceh sekarang ini, anggaran berlimpah dan masalah di berbagai lini. Menjadi keharusan Aceh membutuhkan pemimpin yang tepat, di tempat yang tepat, dan waktu yang tepat. Oleh karenanya momentum Pilkada 2017 ini haruslah dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh untuk mengubah nasib dengan memilah dan memilih pemimpin yang tepat. Nah, bagaimanakah maksud pemimpin the right men in the right place at the right time untuk Aceh?

Mari kita kupas mulai dari persoalan yang sedang dihadapi Aceh. Sekarang ini Aceh mendapatkan anggaran Otonomi Khusus (otsus) tertinggi di Indonesia, dari 2008 sampai 2016 mencapai Rp 50,6 triliun ditambah lagi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan sumber dana lainnya. Namun, dana sebesar itu belum mampu diserap dan berpengaruh signifikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2016, menunjukkan Aceh peringkat kedua (16,73%) sebagai daerah termiskin di Sumatera dan peringkat ketujuh termiskin di Indonesia. Pengangguran Aceh juga menempati angka tertinggi, yaitu 9,93% dari jumlah penduduknya.

Pendidikan Aceh sangat anjlok, yaitu peringkat 32 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Padahal dalam regulasi pemakaian dana Otsus tertulis paling sedikit 30% harus dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan pendidikan. Ini artinya anggaran triliunan rupiah belum mampu dikelola untuk kesejahteraan pendidikan masyarakat Aceh.

Demikian juga bidang kesehatan yang dilanda berbagai persoalan, dengan anggaran yang dialokasikan minimal 15% dari total dana otsus setiap tahunnya. Serta persoalan lain di bidang politik, sosial dan sebagainya.

The right men

Nah, problematika di atas jika dikorelasikan dengan pemimpin the right men, dalam hal ini pasangan calon (paslon) gubernur/wakil gubernur Aceh. Maka paslon yang diharapkan adalah mereka yang mampu memanage aparatur daerah dan mengelola anggaran untuk mencapai kepentingan masyarakat Aceh. Mulai dari planning (perencanaan), organizing (pengorganisian), directing (pengerahan), sampai controlling (pengendalian) terhadap semua aspek internal maupun eksternal pemerintahan.

Pasal 42 dan 43 Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), jelas disebutkan tugas dan wewenang gubernur, juga tugas wakil gubernur untuk membantu gubernur. Di antara tugas dan wewenangnya, gubernur memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Kemudian mengajukan rancangan qanun, serta tugas lainnya sesuai perundang-undangan.

Dari itu dapat kita simpulkan Paslon Cagub dan Cawagub Aceh adalah orang yang memiliki visi, misi dan tujuan dalam memimpin. Karena dalam penentuan kebijakan dan rancangan qanun yang merupakan tahapan perencanaan pemerintahan mereka harus peka terhadap masalah dan solusinya.