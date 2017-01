Trump Akan Mengambil Gajinya 1 Dollar AS Saja

Donald Trunp and his wife, Melania Trump.

SERAMBINEWS.COM - Donald Trump, Presiden Amerika Serikat (AS) ke-45 dilantik, Jumat (20/1/2017) siang waktu AS, di Gedung Capitol, Washington DC, AS. Namun prosesi pelantikan dimulai sejak Kamis (19/1/2017) pagi waktu AS.

Selain pelantikan, akan digelar pula konser musik dan makam malam dengan para tamu. Setelah dilantik sebagai presiden, sejumlah fasilitas akan melekat pada Trump, termasuk di antaranya gaji. Namun, tahun lalu, Trump yang berlatarbelakang pengusaha dengan kekayaan miliaran dollar AS, mengaku enggan mengambil gajinya.

"Saya tidak akan mengambil bahkan satu dollar. Saya benar-benar akan mengembalikan gajiku jika saya menjadi presiden, " kata Trump dalam sebuah video yang di-posting melalui akunnya pada Twitter @realDonaldTrump, beberapa waktu lalu.

Jika hal itu benar terealisasi, maka Trump bukanlah Presiden AS pertama yang demikian. Presiden AS ke-31, Herbert Clark Hoover dan Presiden AS ke-35, John Fitzgerald "Jack" Kennedy dikenal kerap "mengorbankan" gajinya. Gaji Hoover dan Kennedy disumbangkan untuk kegiatan amal.

Kendati akan mengorbankan seluruh gajinya, namun ternyata mantan suami dari Ivana Zelníčková dan Marla Maples akan tetap mengambil 1 dollar AS (setara Rp 13.399), Karena aturan mengharuskannya. justru tidak mengambilnya, maka Trump dianggap melanggar.

Keinginan Trump untuk tidak mengambil gajinya, oleh sebagian kalangan dikhawatirkan malah akan memicu praktik suap dan kroupsi walau sebenarnya Trump adalah miliuner.

Berapa sih sebenarnya gaji Trump nantinya?

Presiden AS digaji 400 ribu dollar AS per tahun (setara Rp 5,359 miliar) ditambah uang pengeluaran senilai 50 ribu dollar AS (setara Rp 669,9 juta), 100 ribu dollar AS (setara Rp 1,339 miliar) untuk wisata yang belum termasuk pajak, serta 19 ribu dollar AS (setara Rp 254 juta) untuk hiburan.

Gaji bakal diterima Trump masih kalah banyak dibanding gaji Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong. Per tahun, perdana menteri negara tetangga Indonesia itu digaji 1,7 juta dolla AS (setara Rp 22,774 miliar).

Selain gaji, tentu ada pula fasilitas lain bakal dinikmati Trump, yakni tempat tinggal Gedung Putih, limusin kepresidenan AS, helikopter kepresidenan AS "Marine One", dan pesawat udara kepresiden AS "Air Force One". (afp/international business times/businessinsider/cnbc)