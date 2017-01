Foto-foto Hary Tanoe Saat Hadiri Pelantikan Donald Trump, Netizen: Kok Jokowi tak Diundang ya?

SERAMBINEWS.COM - Di antara ratusan ribu warga yang menghadiri pelantikan Presiden Donald Trump di Capitol Hill, Jumat (20/1/2017) ada sejumlah teman dan mitra bisnis miliarder itu, antara lain pengusaha asal Indonesia Hary Tanoesoedibjo.

Diberitakan Tribunnews.com Presiden komisioner Media Nusantara Citra MNC yang membawahi empat stasiun televisi berskala nasional itu mengatakan diundang untuk mengikuti seluruh acara, mulai dari konser hingga pesta pelantikan.

"Saya diundang dalam kapasitas sebagai partner karena ada proyek yang kita kerjakan di Bogor dan Bali. Saya diundang di semua acara, mulai dari kemarin di welcome concert, swearing in, parade, dinner dan after party," jelasnya.

Foto-foto momennya saat pelantikan rekan bisnisnya itupun kemudian ia unggah dalam akun Twitternya.

Sejumlah momen terlihat, mulai dari rapat, makan siang, jelang pengambilan sumpah Donal Trump hingga momen saat ia diwancarai oleh sejumlah wartawan.



Melihat foto-foto yang diunggah Harry Tanoe, sejumlah netizen memberikan komentarnya.

Ada yang mengucapkan selamat, ada pula yang mempertanyakan undangan untuk presiden Joko Widodo.

@bento_selogiri @Hary_Tanoe selamat menempati gedung putih n slamat kerja sama boss...

@erik_junaidi @Hary_Tanoe mudah2an kebijakan AS terhadap Indonesia lebih baik lagi.. mengingat presiden ny juga lg invest di Indonesia.

aminn

@happyhoky @Hary_Tanoe @jokowi koq HT yg diundang, presidennya Indonesia siapa seh? Koq ga dianggap ya?

@ancisyamsir @Hary_Tanoe kok pak jokowi gak di undang ya