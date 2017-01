Innova Venturer Dipasarkan

* Lima Unit Sudah Dipesan

BANDA ACEH - New Venturer, yang merupakan varian tertinggi dari keluarga Toyota Innova mulai dipasarkan di Aceh sejak Senin (16/1) atau seusai diluncurkan di Jakarta. Sebanyak lima unit sudah dipesan warga Aceh untuk mobil MPV satu ini dengan varian tertinggi mesin diesel transmisi matik Rp 463,7 juta/unit on the road Aceh.

Azhar SE, Sales Manager PT Dunia Barusa, Sabtu (21/1) menjelaskan Innova Venturer yang menjadi pengganti varian tertinggi sebelumnya, type Q sudah dapat dipesan. Disebutkan, untuk booking cukup dengan dana Rp 5 juta, sedangkan selebihnya harus disetor secara tunai atau cicilan bulanan.

“Seusai diluncurkan secara resmi di Jakarta, maka di Aceh juga dipasarkan, apalagi unit Innova Ventures sudah tersedia,” jelasnya. Dia berharap, Venturer yang dilengkapi captain seat di baris kedua, seatback table dan console tray, serta jok kulit akan mampu memenuhi kepuasan warga Aceh.

Disebutkan, Innova Venturer memiliki empat varian, dengan pilihan mesin bensin 2.000 cc VVT-i dan diesel 2.393 cc VNT. Dikatakan, untuk bensin bertransmisi manual dan matik, serta diesel juga bertransmisi manual dan matik, tetapi harga untuk Aceh belum dirincikan, kecuali disebut naik Rp 15 juta dari Innova lama.

Dikatakan, eksterior Venturer dipenuhi aksen krom, mulai dari lampu kabut dan lidah bawah bodi. Gril juga mendapat sentuhan serupa dan bagian dalam, AC berfitur otomatis, dengan panel instrumen layar TFT yang lebih tajam dan mampu menampilkan gambar atau tulisan lebih detail.

Bahkan, semua kaca pakai fitur auto dan sekali tekan bisa naik atau turun sendiri. Untuk fitur keamanan, Venturer dipasangi Vehicle Stability Control, Hill Assist Control, serta emergency brake signal.

Dengan kehadiran tipe baru ini, maka keluarga Kijang Innova sudah memiliki 14 varian. Khusus Venturer juga memiliki pilihan warna, mulai dari Super White, Silver Metallic, Dark Grey Mica Metallic, Attitude Black, Avant Garde Bronze, Alumina Jade sampai Red Mica Metallic.

Azhar menambahkan, New Corolla Altis juga sudah dapat dipesan warga Aceh, terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke atas. Perubahan Corolla Altis tidak banyak, kecuali pada lampu baru model proyektor, grill dan bumper baru, serta pelek palang 10.

Perubahan di sektor interior juga dilakukan, selain penambahan fitur highly convenient cruise control dan sport drive mode. Untuk urusan mesin masih menggunakan penggerak 1.800 cc bertenaga 149 Nm dengan torsi 190 Nm.

Sementara itu, Agus Purnawan, Servis Manager PT Dunia Barusa menyatakan pelayanan jasa servis kepada pelanggan terus ditingkatkan. Dikatakan, mulai dari masa mendaftar sampai mobil masuk bengkel servis sekitar 1,22 jam, khusus kerusakan ringan.

Tetapi, katanya, untuk kerusakan berat bisa sampai dua jam lebih, kecuali untuk pergantian mesin yang rusak. Agus mengatakan layanan servis rutin dan pergantian oli atau 1.000 km untuk mobil baru telah dipisah, sehingga waktu tunggu tidak lama lagi.

“Pelayanan untuk servis rutin dan pergantian oli telah dipisahkan, sehingga daftar antrean tidak panjang,” katanya. Dia mengaku, masa tunggu mobil masuk bengkel seusai mendaftar akan terus diperbaiki, sehingga kepuasan pelanggan tetap terjaga.(muh)