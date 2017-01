Atas Nama Pembangunan

Oleh Ferzya Farhan

ACEH telah melewati berbagai rentetan kelam hingga 2004 lalu, ketika tsunami menghilangkan 180.000 nyawa. Bencana yang terjadi di 150 km pesisir barat Aceh melumpuhkan sendi-sendi sosial dan ekonomi. Angka kemiskinan pada saat itu mencapai 28,69%. Selama empat tahun (2005-2008) tata kelola pemerintahan Aceh diambil alih oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR Aceh-Nias) untuk menstabilkan kembali kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Ketika mandatnya berakhir, BRR meninggalkan kemiskinan di Aceh pada angka 23,53%. Pada saat itu, angka ini setara dengan 959.700 warga yang berada pada dan di bawah garis kemiskinan.

Temuan terbaru oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat sebanyak 841.000 rakyat Aceh dinyatakan masuk dalam kategori miskin. Data ini menunjukkan sekitar 16% populasi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan atau memilikipenghasilan rata-rata kurang dari 390.150 rupiah per bulan. Tingkat penggangguran masyarakat Aceh juga melebihi rata-rata Nasional, yakni pada angka 7,43% berbanding 6,14% pada level Nasional.

Kendati demikian, faktanya jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dari kantung dana Otonomi Khusus (Otsus) begitu besar dan semakin meningkat setiap tahunnya: Rp 7.519 triliun pada 2011, Rp 11.785 triliun (2013), dan Rp 12.874 triliun (2016). Pasca kesepakatan damai, Aceh menerima dana otsus hingga 2027 mendatang. Menimbang hal tersebut, anggaran belanja seharusnya dipergunakan untuk menyokong kebutuhan akan pembangunansebagai urgensi yang tidak dapat ditawar lagi.

Persoalan kemiskinan

Pembangunan untuk menjawab persoalan kemiskinan selayaknya dilakukan secara menyeluruh (inklusif). Menyeluruh dapat dicapai dengan mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, terutama yang berhubungan dengan kebijakan (policy), mengadopsi prinsip-prinsip kesetaraan, peningkatan kapasitas masyarakat, transfer teknologi, memastikan kerja pembangunan tidak membahayakan ekosistem lokal, serta mengupayakan kemandirian keuangan yang kuat.

Pun demikian, pembangunan inklusif ini tampaknya belum menjadi nadi pembangunan di Aceh. Ambillah contoh, alih-alih memanfaatkan sisa APBA senilai Rp 1 triliun yang tidak terserap setiap tahunnya, pemerintah mengambil opsi kredit lunak/hutang dari Bank Pemerintah Jerman (KfW) untuk membangun Rumah Sakit Regional. Kesepakatan 2015 ini meliputi pembangunan fisik RS dan menyiapkan sumber daya manusia yang akan mengelola fasilitas tersebut.

Utang ini harus dibayar dalam jangka waktu 10-15 tahun. Meminjam kalimat Ahmad Humam Hamid (opini Serambi, Oktober 2016) lalu, itu artinya Aceh harus membayar kredit tersebut saat miskin karena dana otsus telah berakhir. Melihat model developmentalis ini, tersirat bahwasanya negara pemberi kredit lunak ingin menyiapkan “rasa butuh” atas pembangunan dan kesiapan teknologi yang diinjeksi oleh negara tersebut. Siap untuk membeli dan menggunakan, bukan menciptakan.

Contoh lain dari model pembangunan model developmentalis ini adalah pembangunan jaringan jalan, yang sejak lama menjadi program pembangunan favorit untuk dilaksanakan. Dengan alasan memberi koneksi untuk setiap kecamatan, jalan seolah menjadi satu-satunya pilihan infrastruktur. Demi mengakomodasi moda transportasi privat, enam tahun lalu, jalur Ladia Galaska sempat menjadi kontroversi pembangunan karena dikhawatirkan membuka akses besar terhadap Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional berdasarkan PP No.26 Tahun 2008. Kawasan yang telah dijaga sejak 1928 oleh pemuka adat setempat serta para uleebalang ini memang kerap menjadi kawasan yang paling diminati untuk dijamah isinya.

Jika usaha pembukaan jalan tidak berhasil, maka kini alasan untuk pengadaan listrik melalui panas bumi yang terkesan lebih ‘hijau’ dilayangkan kepada Pemerintah Pusat agar mengubah status wilayah Zona Inti menjadi Zona Pemanfaatan. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) bukan hal baru di Indonesia, sebagian besar PLTP berada di kawasan vulkanik dengan kebutuhan luas area eksplorasi sekitar 50km2 untuk setiap titiknya. Namun, alih-alih meminta beberapa hektar saja untuk pembukaan lubang panas bumi, yang diajukan kepada pemerintah pusat adalah perubahan status atas 150.000 hektare lahan. Padahal, letak potensi panas bumi di Aceh tidak hanya berada di KEL, tetapi di wilayah lainnya seperti Gunung Seulawah.

Akses teknologi

Selain itu, alasan bahwa masyarakat di kawasan tersebut tidak mendapatkan pasokan listrik yang cukup menjadi dalih tambahan proyek ini. Masyarakat dinilai tidak dapat menjadi modern atau selamanya tertinggal apabila tidak mendapatkan akses teknologi lain melalui pasokan listrik. Padahal daerah dengan populasi masyarakat miskin terbanyak berada di Aceh Utara, kawasan yang relatif memiliki akses listrik.

Hal ini menyiratkan para pengambil kebijakan menentukan resep pembangunannya sendiri tanpa melihat kebutuhan mendasar setiap wilayah Aceh yang beragam. Nantinya akses dan pemanfaatan terhadap air bersih hanya dimiliki oleh warga yang mampu membeli, jalan raya hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki kendaraan pribadi, dan moda transportasi publik seperti kereta hanya dapat terwujud karena inisiatif dari pemerintah pusat. Jika begini, apakah pembangunan yang dilakukan selama ini adalah untuk menjawab akar kemiskinan?

Meminjam istilah Herbert Feith, pembangunan saat ini masih berbentuk “rezim developmentalis represif” seperti pada Orde Baru. Teori pembangunan yang diterapkan masih berbasis pada modernisasi fisik, membiarkan mekanisme pasar terjadi sepenuhnya dan menerapkan represi atas kekuatan-kekuatan sosial yang menghalangi pembangunan. Investasi dari luar negeri serta pinjaman hutang menjadi opsi yang melegakan bagi pengambil kebijakan karena tidak perlu bertanggung jawab apabila periode telah berakhir.

Masyarakat tanpa sadar disodori imaji-imaji masyarakat modern yang memiliki alat transportasi privat, gedung-gedung baru yang memukau mata, menjadi kian materialis, hingga semakin meluasnya persepsi bahwa hidup berdampingan dengan spesies lain bukanlah hal yang modern. Imaji-imaji tersebut secara pelan dan pasti menggerus nilai-nilai sosial yang selama ini ada seperti kesederhanaan dan peranan kearifan lokal.

Atas nama pembangunan untuk masyarakat, proyek-proyek infrastruktur dilakukan, pembukaan lahan yang kemudian menyebabkan bencana alam dipertahankan. Proyek pembangunan yang ada selama ini masih berorientasi pada pembangunan fisik untuk mengakomodir warga yang memiliki kapital, bukan pembangunan untuk menjawab sebab mula kemiskinan. Padahal, hakikat pembangunan adalahkesejahteraan masyarakat secara keseluruhan tanpa merusak/mengorbankan keseimbangan alam. Kemiskinan karena ketidakadilan pengambil kebijakan merupakan ikhwal yang paling krusial untuk ditaklukkan.

* Ferzya Farhan, pendiri Get Aceh dan peneliti di Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG). Email: ferzya.farhan@gmail.com