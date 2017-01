Ketidakpedulian sebagai Kejahatan Sistemik

(Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Oleh Bulman Satar

On social context and interest, ignorance is an extra-ordinary crime.

KETIDAKPEDULIAN, sikap abai adalah virus. Bukan sembarang virus ia adalah virus mematikan yang membunuh kemanusiaan manusia; dan tidak ada kata paling pantas untuk menyebut sesuatu yang bisa membunuh kemanusiaan selain kejahatan. Dalam sebuah ilustrasi dramatis dalam artikelnya bertajuk “Ketakpedulian, Selemah-lemah Iman, dan Perbuatan Pidana” (Aceh Institute, 5/2011), pegiat HAM Aceh, Afridal Darmi mengurai sebuah kasus geger kematian Catherine Susan Genovese pada 1964 di dekat apertemennya di sebuah sudut kota New York, AS.

Catherine adalah seorang gadis muda yang tewas meregang nyawa setelah diperkosa dan ditikam berulang kali oleh seorang monster kriminal, tanpa ada upaya pertolongan sedikitpun dari 12 orang saksi mata yang mengetahui kejadian mengerikan ini dan mendengar teriakan minta tolong Catherine. Sontak kasus ini mengguncang amarah publik negeri Paman Sam pada saat itu. Kasus ini seolah mengonfirmasi kalimat yang pernah diucapkan oleh Albert Einstein, “the world will not destroy by those who do evil, but by those who watch it without doing anything”.

Sungguh tragis. Inilah bentuk kejahatan paling menghancurkan, dan alasan utama mengapa orang harus peka dan awas terhadap kejahatan ketidakpedulian ini adalah kenyataan bahwa ia tidak hanya terjadi di ruang-ruang privat dalam skup relasi yang terbatas sebagaimana digambarkan Darmi. Dalam lingkup dan dampak yang lebih luas kejahatan semacam ini juga bisa beroperasi secara massif dalam fungsi sistem di area manajemen kepentingan publik akibat tidak sinambungnya orasi dengan aksi, ketika janji tak kunjung menjadi bukti.

Penindasan halus

Bisa jadi logika, perspektif ini belum tersentuh oleh kesadaran kritis banyak orang bahwa dalam konteks mandat kepentingan publik menyangkut hajat hidup rakyat banyak, kepiawaian beretorika, berbicara teori dan konsep tanpa dibarengi kehendak dan tekad kuat membumikan perubahan dan kemajuan, sesungguhnya ini bukan lagi semata perkara kelalaian, kelemahan, kegagalan, atau kesalahan prosedur. Mentalitas yang melahirkan akumulasi sikap abai, setengah hati, sekadarnya, plus lima penyakit “tidak mau” --tidak mau berinisiatif, tidak mau capek, tidak mau ambil risiko, tidak mau bertanggung jawab, dan tidak mau lengser-- meski sudah terbukti gagal;

Serba setengah-setengah, surplus mimpi dan ambisi tapi defisit determinasi, kaya muslihat dan siasat tapi miskin itikat, enggan keluar dari zona aman, safety first asal tidak kehilangan tampok dan tumpok, untuk kemudian menjadi penikmat yang orgasmus dalam siklus kerja-kerja tak berefek, lalu ngeles menutupi dan membungkus semua kepalsuan ini dengan berbagai permainan bahasa, jargon, klaim, iklan, pembenaran, dan kesan permukaan yang terlihat ‘seolah-olah’, kepedulian simbolik dan artifisial bertabur janji yang tak kunjung terealisasi: jika dilihat, dipahami, dan ditempatkan dalam perspektif sistem, sekali lagi tanpa ada tekad, tanggung jawab, dan komitmen sepenuh hati untuk membalikkan situasi, maka ini bukan lagi sekadar kesalahan, kelemahan, atau kekurangan yang pada tingkat tertentu mungkin masih bisa ditolerir, tapi sudah masuk dalam kategori kejahatan!

Mengapa? Karena mentalitas ini akhirnya mau disadari dan diakui atau tidak akan menciptakan praktik dan kultur hegemoni yang membuat mandat penyelenggaraan kehidupan publik bisa bermuara pada soft-non coersif oppresion, penindasan halus dan lunak yang secara sistemik mengeksploitasi dan memanipulasi hakikat, fungsi, mandat, dan tujuan sistem sebatas berkutat di atas kertas dan jargon; mencipta dan memperlebar kesenjangan dan ketidakadilan sosial dengan hanya memberi ruang dan peluang sekaligus memperkaya kelas-kelas tertentu yang dekat dan memiliki akses pada kekuasaan dan sumber daya; sekaligus menyabotase kesempatan rakyat, terutama kelas akar rumput untuk memenuhi hak-hak dasar mereka mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik sebagai akibat macetnya fungsi-fungsi sistem.

Inilah korupsi moral penggerogot utama yang memotong jalur distribusi kekayaan dan kesejahteraan hingga menistakan negeri dalam jurang kesenjangan abadi, kesia-siaan berkelanggengan, dan kemiskinan berkelanjutan. Pada titik klimaksnya kombinasi ketiga kondisi ini akan menciptakan Hobbessian Society, masyarakat yang terstruktur dalam relasi antara yang memangsa dan yang dimangsa, antara yang mengeksploitasi dan dieksploitasi.