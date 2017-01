Laba Bank Aceh Setengah Triliun

* Raih Business Quality Award 2017

BANDA ACEH - Bank Aceh kembali membuktikan diri sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terbaik sekaligus menjadi salah satu Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) paling menguntungkan terhadap pembangunan daerah. Bank milik rakyat Aceh ini berhasil membukukan perolehan laba (sebelum audit) Rp 545,5 miliar atau setengah triliun rupiah lebih hingga tutup buku 31 Desember 2016.

Direktur Utama (Dirut) Bank Aceh Busra Abdullah melalui Corporate Secretary Amal Hasan menyampaikan hal ini lewat siaran pers kepada Serambi, Minggu (22/1). Menurutnya, pencapaian kinerja 2016 ini memiliki catatan sejarah yang penting bagi Bank Aceh mengingat salah adanya satu peristiwa penting, yaitu konversi bank ini dari sistem konvensional menjadi bank umum syariah.

Busra mengakui, awalnya ada semacam kekhawatiran terjadinya pelambatan performa kinerja keuangan bank pascakonversi. Namun dengan semangat kebersamaan dan dukungan seluruh stakeholder, terutama Pemerintah Aceh, para nasabah, dan seluruh lapisan masyarakat Aceh, kekhawatiran tersebut dapat kita atasi.

“Kita mampu membuktikan bahwa konversi Bank Aceh digagas Pemerintah Aceh selaku pemegang saham adalah pilihan tepat. Yang lebih menggembirakan dalam tiga bulan pascakonversi, Bank Aceh Syariah mampu mencatat laba Rp 136 miliar,” kata Busra Abdullah seperti dikutip Amal Hasan.

Amal Hasan juga menginformasikan mengawali tahun baru 2017, Bank Aceh Syariah berhasil meraih penghargaan Business Quality Award 2017 untuk kategori “The Most Trusted Syaria Banking & Service In Customer Satisfaction Of The Year 2017”.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Fitri Rinaldi SE MM dan diterima Dirut Bank Aceh Busra Abdullah di Ballroom Menara Peninsula Hotel, Jakarta, Jumat (20/1).

Amal menyebutkan penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penilaian terhadap kinerja berbagai lembaga pemerintah/swasta dari berbagai sektor layanan publik yang berkinerja layanan terbaik, inovatif, dan mampu memenuhi ekspektasi kepuasan masyarakat. Selain Busra, turut hadir saat penyerahan penghargaan ini Pemimpin Bank Aceh Cabang Blangkejeren Satumin dan Pemimpin Cabang Sinabang Zufri.

Amal menambahkan penghargaan ini menjadi salah satu motivasi bagi percepatan pengembangan Bank Aceh setelah konversi menjadi Bank Umum Syariah yang semakin profesional, handal, dan terpercaya. Menurutnya, mereka akan terus mengoptimalkan kontribusi terhadap pembangunan daerah dan peningkatan fungsi intermediasi dalam membangun ekonomi berbasis kerakyatan.

“Kita akan terus melakukan berbagai inovasi untuk memberikan pelayanan berbasis syariah secara utuh sesuai prinsip prinsip islami kepada nasabah dan masyarakat,” demikian Amal Hasan. (sal/rel)