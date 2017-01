Dompet Bencana Pijay Diperpanjang (24 Januari 2017)

SEHUBUNGAN dengan banyaknya permintaan dari sejumlah pihak di Aceh dan luar Aceh yang masih menggalang dana bantuan untuk Pidie Jaya, maka Harian Serambi Indonesia memutuskan memperpanjang masa penerimaan sumbangan hingga akhir Januari 2017.

Sampai batas waktu tersebut, sumbangan masih kami terima dan dapat diantar langsung ke kantor Serambi Indonesia Jalan Raya Lambaro Km 4,5 Tanjung Permai, Aceh Besar, atau melalui rekening giro Dompet Bencana Bank Aceh Nomor 010.01.07.590040-1 dan atau Rekening Bank BRI Nomor 0037.01.003834.30.4

Dana yang terkumpul menjadi amanah yang akan kami salurkan membantu memulihkan kehidupan saudara-saudara kita. Semoga Allah SWT memberi petunjuk. Amin!

Saldo sumbangan 23 Januari 2017 Rp 1.008.568.978

Penyumbang 24 Januari 2017:

530. Nasabah Bank Syariah Mandiri Rp 15.000.000

531. Hamba Allah via Bank Aceh Rp 100.000

532. Mursyidan via Bank Aceh Rp 100.000

533. Anwar via Bank Aceh Rp 50.000

534. Hamba Allah via Bank Aceh Rp 5.455.200

535. PD-I FKPPI ACEH Rp 6.000.000

Total sumbangan 24 Januari 2017 Rp 26.705.200

Total sumbangan hingga 24 Januari 2017 Rp 1.035.274.172

(Satu miliar tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)

Siapa menyusul?