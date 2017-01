Terapi Telur Batu Giok untuk Organ Intim ala Gwyneth Paltrow

SERAMBINEWS.COM - Ada lagi hal tak biasa yang dijual Gwyneth Paltrow. Aktris cantik ini menjual sebutir telur untuk diselipkan di vagina. Dokter sudah memperingatkan agar jangan mencobanya!

Goop, situs gaya hidup mantan kekasih Brad Pitt ini baru-baru ini mewawancarai penyembuh sekaligus guru kecantikan Shiva Rose untuk sebuah artikel berjudul Better Sex : Jade Eggs for Your Yoni.

Rose, seorang aktris yang punya lini produk perawatan kulit alami menggambarkan manfaat untuk otot dari menyelipkan batu giok berbentuk telur di vagina dan menambahkan praktik tersebut berasal dari bangsawan serta selir kekaisaran China kuno.

Selain mengklaim telur giok itu menyeimbangkan hormon, Rose pun mengatakan telur itu juga membuat "seluruh siklusnya jadi teratur". Ia bahkan merasa orang-orang "jadi lebih tertarik" ketika sedang memakainya.

Harga satu telur giok itu lumayan mahal, antara $55-66. Ia mendorong penggunanya untuk men-charge di bulan purnama seperti pada kristal. Ia menyarankan agar membungkusnya di dalam sutra dan menaruhnya di altar yang menjadi tempat suci kehidupan kita.

Telur giok itu saat ini baru dijual di situs Goop dan Rose. Dokter memperingatkan wanita agar jangan mencoba telur giok itu seperti halnya rekomendasi Paltrow untuk mencoba menguapi vagina.

"Tak ada bukti bahwa telur giok itu bakal membantu dan malah berisiko menyebabkan bahaya seperti infeksi vagina dan trauma," kata Maria Isabel Rodriguez, asisten profesor departemen obstetri dan ginekologi Oregon Health & Science University.

"Saya tak dapat menemukan satu alasan mengapa menyelipkan obyek batu berat dan besar ke vagina bakal memperbaiki kehidupan seks seseorang," imbuhnya.

Rodriguez pun mengatakan menyuruh melakukan praktik tersebut berarti mengabadikan pemikiran bahwa ada sesuatu yang "salah" dengan organ reproduksi wanita di garis belakang dan area itu butuh "dibersihkan" atau "diseimbangkan".

Ia juga mengingatkan sebetulnya betapa intuitif tubuh kita tanpa bantuan sebutir batu atau selebriti.

"Vagina dan seluruh organ reproduksi kita sebenarnya cukup cerdas mengatur diri sendiri dan tak membutuhkan intervensi dari pembasuhan, telur giok atau selebriti. Jika sesuatu berubah pada vulva dan vagina, segeralah cari bantuan dari dokter kandungan, jangan ke internet," tegasnya.