Warga: Penambangan Galian C Harus Dihentikan

GALIAN C Alat berat jenis Beko melakukan aktivitas pengerukan galian C di Krueng Beuracan, Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya, Rabu (25/1). Pengerukan galian C tersebut telah meresahkan masyarakat terhadap keselamatan aset umum berupa jembatan gantung, bendungan irigasi, dan pemukiman warga. SERAMBI / IDRIS ISMAIL