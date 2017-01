Mualem Sambangi Wilayah Tengah

* Aceh Tengah dan Gayo Lues

BLANGKEJEREN - Calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang akrab dipanggil Mualem bersama TA Khalid menyambangi wilayah tengah Aceh, Takengon, Aceh Tengah dan Gayo Lues, Jumat (27/1) dan Sabtu (28/1). Kegiatan secara marathon itu untuk mengukuhkan anggota tim pemenangan Pilkada 15 Februari 2017 yang berjumlah ribuan orang.

Di Blangkejeren, kegiatan dipusatkan di halaman parkir Stadion Seribu Bukit, Sabtu (28/1) untuk mengukuhkan tim pemenangan yang terdiri dari seribuan relawan dan Satgas Laskar Elang Merah, selain masyarakat. Baju kaos berwarna merah dengan tulisan Mualem-TA menghiasi halaman parkir di tengah-tengah guyuran hujan gerimis.

Tim pemenangan pasangan cagub/cawagub Aceh no urut 5 dan pasangan cabup/cawabup Galus no urut 3, Muhammad Amru dan Said Sani mengukuhkan tim pemenangan. Mualem dalam sambutannya menyatakan kemenangan akan dapat diraih melalui kerja keras dan kemauan yang tulus. “Harus disertai dengan kerja keras dan doa untuk meraih kemenangan,” sebut Mualem.

Sedangkan Ketua KPA dan PA Galus, Jafar alias Ama Uwe mengatakan kegiatan ini difokuskan pada pengukuhan Satgas Elang Merah dan tim gardu pemenangan serta pelantikan anggota Aswaja (Ahlussunnah wal Jamaah). Dikatakan, tim ini memiliki tugas untuk memenangkan cagub dan cawagub Aceh no 5 dan cabup/cawabup Galus no 3.

Pembina laskar Elang Merah, Iskandar Isma mengatakan tim Satgas Elang Merah telah berkomitmen memenangkan pasangan cabup/cawabup Galus Muhammad Amru/Said Sani dan cagub/cawagub Aceh, Muzakir Manaf/TA Khalid. “Jumlah anggota Satgas Elang Merah di Galus sekitar 2.800 orang yang tersebar di 11 kecamatan.

Takengon

Sehari sebelumnya, Mualem-TA Khalid mengukuhan tim pemenangan untuk Kabupaten Aceh Tengah yang diketuai oleh Said Muslem yang merupakan juru bicara KPA Linge. Pengukuhan dipusatkan di lapangan Musara Alun, Takengon, Jumat (27/1).

Kegiatan itu turut dihadiri mantan Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI (Purn) M Djalil Yusuf; Wakil Ketua Dewan Penasehat Gerindra, Mayjen TNI (Purn) Khairawan Nusirwan; Wakil Ketua KPA/PA Pusat yang juga ketua tim pemenangan Partai Aceh, Kamaruddin Abubakar alias Abu Rajak; Juru Bicara DPA PA Pusat dan Suadi Sulaiman alias Adi Laweung.

Tak ketinggalan, jajaran KPA/PA Aceh Tengah, calon bupati/wakil bupati Aceh Tengah, Alamsyah Mahmud Gayo/Anda Suhada MM Tamy, dan ulama kharismatik Aceh Timur, Abu Paya Pasi. Para pengurus partai nasional yang menjadi partai pendukung calon kepala pemerintahaan Aceh yang diusung oleh Partai Aceh juga hadir.

Mualem dalam sambutannya mengatakan tim pemenangan harus bekerja keras dan solid untuk memenangkan pemilihan gubernur serta kandidat kepala daerah dari partai Aceh “Sebelum hari pencoblosan, semua pihak termasuk tim pemenangan harus bisa bekerja keras,” kata Maulem.

Dia berjanji jika terpilih menjadi Gubernur Aceh, maka wilayah tengah akan menjadi prioritas pemerintahannya, termasuk pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian, seperti akan membangun pabrik-pabrik untuk mengentaskan pengangguran.

“Ini menjadi komitmen kami untuk mengentaskan pengangguran, kita akan membangun pabrik termasuk pabrik gula dan pupuk serta infrastruktur jalan, termasuk jalan Pameu ke Geumpang Pidie” ujar Mualem. Pada kesempatan itu, dia juga menyatakan akan menuntaskan butir-butir MoU Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005.

“Kita tidak ingin meminta lebih kepada Pemerintah Republik Indonesia, yang kita inginkan agar butir-butir perjanjian dalam MoU Helsinki segera direalisasikan, sebagaimana perjanjian yang telah disepakati bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan, Abu Razak, dalam sambutannya mengatakan tim pemenangan yang dikukuhkan agar bekerjasama dengan baik dan solid sampai ke pelosok desa. “Teruslah bekerjasama yang baik untuk memenangkan Muzakir Manaf- TA Khalid, Insya Allah, pada hari pencoblosan kita akan menang,” kata Abu Razak.(c40/c51)

tim pemenangan

* Jumat (27/1) di Takengon

* Sabtu (28/1) di Blangkejeren

* Relawan, Satgas dan Aswaja

* Ribuan orang hadiri pengukuhan