Hakim Federal Lawan Trump

* Tangguhkan Sebagian Perintah Larangan Imigran

NEWYORK - Perintah Presiden Donald Trump melarang masuk para imigran menuai perlawanan. Seorang hakim federal AS, Sabtu (28/1), menangguhkan sebagian perintah Presiden Donald Trump tersebut. Bukan hanya itu, Hakim Ann Donnelly juga memerintahkan agar aparat keamanan menghentikan pendeportasian para pengungsi atau penumpang pesawat yang kini tertahan di berbagai bandara negeri Paman Sam.

“Kemenangan!!!” demikian cuitan Persatuan Kemerdekaan Sipil Amerika (ACLU) yang menggugat pemerintah usai mendengar keputusan hakim itu. “Pengadilan kita hari ini bekerja sebagaimana mestinya sebagai benteng terhadap pelecehan dari pemerintah atau kebijakan dan perintah yang inkonstitusional,” tambah ACLU.

Pada Jumat lalu, Trump meneken perintah eksekutif yang menunda kedatangan para pengungsi, setidaknya selama 120 hari. Trump juga memerintahkan penolakan visa bagi warga dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim selama tiga bulan ke depan.

Perintah yang langsung dijalankan aparat keamanan AS memicu aksi protes di berbagai bandara utama negeri itu. Di bandara JFK, New York saja sekitar 2.000 orang melakukan unjuk rasa menuntut agar para pengungsi yang tertahan diizinkan masuk ke wilayah AS.

Sejauh ini jumlah pengungsi atau penumpang yang tertahan di bandara belum diketahui. Namun, hakim memerintahkan agar pemerintah memberikan daftar nama-nama orang yang ditahan di berbagai bandara sejak perintah Trump dilaksanakan. “Mengirim pulang orang-orang itu kembali ke negara mereka hanya akan mengakibatkan masalah yang lebih besar,” kata Donnelly yang diangkat di masa pemerintahan Barack Obama.

ACLU menambahkan, keputusan hakim Ann Donnelly itu menunjukkan bahwa di saat Trump membuat perintah yang tak konstitusional, pengadilan masih menjalankan fungsinya membela hak semua orang. Namun, perang jauh dari berakhir. Bulan depan sidang terkait masalah ini akan kembali digelar.

“Setidaknya, mereka tidak akan masuk dalam bahaya. Saat ini kami memastikan tak ada pengungsi atau siapapun yang dikirim pulang kembali,” tambah kuasa hukum ACLU, Lee Galernt.

Sebelumnya, usai Donald Trump membatasi kedatangan migran dan pengungsi dari tujuh negara Muslim, sejumlah protes pun muncul. Di bandara John F Kennedy, New York sejumlah orang yang terhimpun dalam kelompok pejuang HAM menuntut pembebasan sebelas pengungsi yang ditahan.

Para pengungsi yang ditahan di bandara AS ini sedang melakukan transit pada saat Trump mengumumkan perintah ini pada Jumat (27/1). Tujuh negara yang terkena dampak kebijakan larangan perjalanan selama 90 hari bagi para pengungsi dari Iran, Libia, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman.

Untuk diketahui, kebijakan program pengungsi di seluruh AS, berdampak bagi warga banyak negara, telah ditangguhkan selama 120 hari. Mereka yang telah keluar dari Suriah sebagai pengungsi dilarang masuk ke AS sampai pemberitahuan selanjutnya.

“Ini berjalan dengan sangat baik. Anda bisa melihatnya di bandara, Anda bisa melihat ini telah berakhir,” jelas Trump kepada wartawan di Ruang Oval pada Sabtu (28/1) lalu.

“Kita akan memiliki larangan yang sangat, sangat ketat dan kita akan menerapkan proses pemeriksaan yang ketat yang seharusnya sudah kita lakukan di negara ini selama beberapa tahun,” tambah Trump.(uth/kps)