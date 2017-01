Penghargaan Ini Untuk Masyarakat Aceh

BANDA ACEH – Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUDZA) meraih penghargaan Best of 2017 Indonesia Business Quality Award untuk kategori “The Most Trusted Hospital & Service Excellent,” atau rumah sakit terpercaya dengan pelayanan terbaik. Penghargaan berupa trofi, medali, dan sertifikat diterima Direktur RSUDZA, dr Fachrul Jamal SpAn KIC, Jumat (20/1) di Menara Peninsula Hotel, Jakarta.

RSUDZA merupakan satusatunya rumah sakit di wilayah Sumatra yang mendapat penghargaan tertinggi, dari lembaga penilai Indonesia Development Achievement Foundation (IDAF). Ada tiga jenis penghargaan yang diperebutkan, yaitu Best of 2017 Indonesia Business Quality Award, Indonesia Education Quality Award, dan Indonesia Leaders Quality Award. Direktur RSUDZA, dr Fachrul Jamal SpAn KIC, Sabtu (28/1) mengatakan, dirinya mempersembahkan prestasi tersebut kepada masyarakat Aceh atas kepercayaannya terhadap pelayanan RSUDZA.

Dia juga berterima kasih kepada Pemerintah Aceh atasdukungan penuh selama ini, serta seluruh jajaran RSUDZA yang telah menyumbangkan pikiran serta tenaganya demi kemajuan rumah sakit. “Alhamdulillah kita meraih predikat tertinggi untuk rumah sakit dengan pelayanan terbaik.

Prestasi ini dinilai dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, jumlah dokter, serta variasi spesialis dan sub spesialis yang kami miliki,” ujar dr Fachrul. Selain itu, akreditasi Paripurna yang diraih pada tahun 2016 lanjutnya, menjadi nilai tambah tersendiri bagi RSUDZA untuk menyandang The Most Trusted Hospital & Service Excellent 2017.

Fachrul Jamal mengatakan, dalam melayani masyarakat RSUDZA senantiasa mengimplementasikan motto “memberi lebih dari yang diharapkan.” Tidak hanya menyembuhkan pasien, pihaknya konsisten memberikan pelayanan secara Islami. “Pelayanan dengan nilai-nilai Islami harus dipraktikkan saat menangani pasien.

Seperti mengucap salam dan bersikap ramah kepada semua pasien, membuat mereka merasa jauh lebih baik,” katanya. Tidak hanya sebagai rumah sakit rujukan utama di Aceh kata Fachrul, RSUDZA sejak tahun 2011 juga telah ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan utama dengan akreditasi A. RSUDZA dinilai telah menyelenggarakan pendidikan dokter dan spesialissecara baik. “Kami sudah membentuk Komite Koordinasi Pendidikan untuk mengatur siklus pendidikan.

Di samping itu, pendidikan sub spesialis yang kamimiliki juga diminati oleh peserta dari luar Aceh,” ungkapnya. Dikatakan, saat ini rumah sakit milik Pemerintah Aceh itu telah membuka program magang untuk sub spesialis nyeri dan tindakan non invasif gondok. “Sub spesialis adalah tingkatan di atas spesialis.

Artinya spesialis tersebut memiliki kekhususan lagi untuk menangani penyakittertentu. Alhamdulillah kami telah mewisuda beberapa sub spesialis dari universitas ternama di Indonesia,” ujar Fachrul.

Penambahan Fasilitas

Untuk memaksimalkan pelayananrumah sakit kata Fachrul, pada tahun 2017 RSUDZA akan segera menambah fasilitas berupa unit layanan baru. Di antaranya gedung Radio Onkologi atau pusat penyinaran kanker, penambahan kamar operasi dan ruangan pasien, pembangunan parkir 2 lantai, pengembangan instalasi pengolahan limbah, dan instalasi air bersih yang bisa diminum langsung dari kran.

“Semua unit tersebut merupakan prioritas di tahun 2017. Kami berharap pelayanan ke depan semakin maksimal seiring bertambahnya jumlah pasien setiap tahunnya,” jelasnya. Terkait pengolahan limbah rumah sakit, RSUDZA akan mengembangkan teknologi terbaru untuk penanganan limbah padat maupun cair. Untuk limbah padat, pihaknya akan menggunakan teknologi microwave yaitu pemanasan dengan listrik.

Sementara limbah cair akan dibersihkan menggunakan zat-zat kimia. “Mulai tahun ini, limbah padat tidak dihancurkan lagi lewat proses pembakaran, tapi dengan microwave. Sedangkan pengolahan limbah cair akan dibesarkan daya tampungnya,” tutup Spesialis Anestesiologi ini. (adv)