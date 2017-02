Bermain Sambil Belajar Gratis untuk Anak

OLEH JURNALIS J HIUS MBA, Senior Engineer pada Labtech International Ltd, Travel Blogger, warga Aceh di Batam, melaporkan dari Singapura

SINGAPURA dikenal sebagai negara paling berpengaruh dalam perekonomian di Asia Tenggara. Hampir semua sektor ekonomi dimiliki oleh Singapura yang membuat negara lain menjadikan Singapura kiblat perekonomian di ASEAN. Gencarnya intervensi Pemerintah Singapura terhadap perekonomian, membuat banyak warga negaranya harus bekerja ekstra demi dapat bersaing secara struktural dan finansial.

Hampir sebagian besar kehidupan warga Singapura, terutama kepala keluarga, dihabiskan di kantor. Banyak juga suami istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang sangat tinggi.

Negara sekecil Singapura memang tak memiliki standar Upah Minimum Regional (UMR) seperti di Indonesia. Pemerintah memang enggan menetapkan standar agar tak memberatkan sektor swasta, karena secara umum pihak swasta inilah yang membangun perekonomian Singapura. Namun, Singapura menetapkan kebijakan Wage Credit. Dengan mengikuti skema ini, pemerintah akan membantu pengusaha yang punya niat baik menaikkan gaji pegawainya secara bertahap. Skema ini memiliki persyaratan yang tegas, yaitu hanya berlaku jika karyawan tersebut adalah warga negara asli Singapura yang memiliki upah di bawah $ 4.000/bulan. Pemerintah Singapura berjanji membantu pengusaha membayar 40% dari porsi kenaikan gaji karyawan jika memenuhi persyaratan (salah satu syarat penting karyawan adalah warga asli Singapura, dan kenaikan upah minimal $50/bulan).

Tingginya tingkat ekonomi di Singapura, menjadikan waktu berkumpul antara anggota keluarga jadi terkorbankan, karena banyaknya lembur, banyak juga karyawan yang tak punya waktu berkumpul dengan keluarga. Maka, hari Sabtu dan Minggu adalah waktu favorit warga Singapura untuk bisa bermain dengan anak-anak.

Singapura menyediakan banyak tempat yang bisa dikunjungi, baik untuk WN Singapura, apalagi oleh wisatawan. Berbagai atraksi ditampilkan untuk untuk segala umur, bahkan ada tempat-tempat yang dikhususkan untuk anak-anak, baik yang berbayar maupun yang gratis.

Saya suka membawa anak mengunjungi berbagai tempat bermain anak yang gratis, selain untuk menghindari membayar tiket mahal. Hehe. Tempat bermain yang gratis lebih banyak menyuguhkan informasi dan pendidikan dibandingkan tempat hiburan anak yang berbayar yang rata-rata memang untuk bermain dan berhibur.

Banyak tempat bermain khusus anak yang dapat dikunjungi di Singapura. Yang paling ramai dikunjungi adalah Jacob Ballas Children’s Garden. Tempat bermain ini punya cara masuk yang unik; anak-anak boleh masuk bila ada orang tua yang mendampingi, demikian juga sebaliknya orang dewasa pun hanya boleh masuk untuk mendampingi anak bermain. Jadi, taman ini memang dikhususkan bagi anak-anak untuk bermain. Anak-anak bisa bermain di rumah pohon, taman bermain air, jembatan gantung, dan permainan interaktif untuk pendidikan seperti taman edukatif yang menggambarkan proses terjadinya fotosintesis. Taman ini juga sangat friendly untuk bayi, karena terdapat jalan untuk kereta bayi (stroller).

Garden lainnya yang tengah populer sekarang adalah Garden by The Bay. Taman luas dibelakang tiga menara Marina Bay Sands ini memiliki Far East Organizations Children Garden yang terletak dekat dome yang mempersilakan anak-anak bermain air dengan gratis, sementara para orang tua dapat beristirahat di amphiteater yang tersedia.

Di balik rimbunnya pepohonan di sekitar taman air mancur ini, ada banyak tantangan yang terhubung dengan jalan setapak seperti balok titian dan jaring laba-laba yang dapat melatih motorik dan fisik anak. Ada juga rumah pohon di akhir jalan setapak. Taman ini buka hingga pukul 7 malam di hari biasa dan pukul 9 malam di akhir pekan. Untuk mencapai tempat ini, kita bisa naik MRT ke stasiun Bayfront dan mengikuti petunjuk arah menuju Gardens By The Bay dari sana.

Selain taman-taman bermain di atas, masih banyak taman bermain di setiap apartemen dan mal di Singapura yang memang disediakan untuk tempat berkumpul keluarga. Semuanya gratis, tapi sangat nyaman.

Tempat bermain anak tidak hanya berbentuk taman, tapi juga terdapat tempat edukasi yang mengajarkan kepada anak ilmu dan pengetahuan secara easywatching. Contohnya, Public Library negara ini memiliki slot bermain anak-anak yang dalam waktu tertentu memiliki jadwal kegiatan khusus seperti mewarnai, story telling, menyanyi, dan drama.

Tempat bermain penuh pengetahuan pun ada pada Art Science Museum. Museum ini sebenarnya tidak gratis, untuk dewasa harus bayar $10 dan anak-anak $5. Namun, khusus hari Jumat anak-anak bisa mengunjungi museum ini gratis. Art Science Museum memiliki pameran yang berubah-ubah secara periodik dan pasti akan membuat kita ingin kembali mengunjungi museum ini. Jadi, jika wisatawan merencanakan kunjungan ke Singapura, jangan lupa memeriksa program yang sedang berlangsung dan menyempatkan diri mampir ke museum ini pada hari Jumat agar lebih hemat. Untuk mencapai museum ini kita bisa naik MRT ke Marina Bay Sands.

Mudah-mudahan dengan akan dibukanya rute penerbangan Banda Aceh-Singapura, akan makin banyak warga Aceh yang berkunjung ke Singapura dan belajar banyak hal tentang negara kecil namun punya pengaruh besar di ASEAN ini.

