Dompet Bencana Pijay Ditutup, terkumpul Rp 1.075.438.672

Sebagaimana kami janjikan, terhitung 31 Januari 2017 kemarin, “Dompet Bencana Pijay” resmi kami tutup setelah dimulai sejak 9 Januari lalu.

Alhamdulillah, selama tiga minggu “Dompet Bencana Pijay” ini kami selenggarakan, terhimpun donasi sebesar Rp 1.075.438.672, sumbangan dari 558 donatur. Sungguh kami sangat terterima kasih atas semua ini.

Sebagai amanah dari para penyumbang, dana yang terkumpul akan kami salurkan untuk membantu memulihkan kehidupan saudara-saudara kita di daerah bencana yang peruntukkannya kelak dikonsultasikan lebih dulu dengan pemerintah setempat.

Semoga Allah Swt memberi balasan yang berlipat ganda atas keikhlasan Saudara-saudari sekalian memberikan sumbangan/donasi yang sangat bermakna ini. Amin.

Saldo sumbangan 30 Januari 2017 Rp 1.038.542.672

Sumbangan 31 Januari 2017:

539. Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Banda Aceh.... Rp 5.950.000

540. Siswa/i Super Bimbel GSC Banda Aceh.................Rp 3.450.000

541. Peserta Kemah Kerja Pengawas Sekolah Se-Aceh di Sabang Rp 2.500.000

542. Mahasiswa PPKN & ISBD MKU 2016 FT dan FP Unsyiah..... Rp 2.050.000

543. Ariska cucu Pang Repek Aceh di Bireuen via Bank Aceh..................Rp 50.000

544. Hamba Allah via BRI..............................Rp 150.000

545. Hamba Allah via BRI..............................Rp 100.000

546. Lilik Suhendra Pas SMU 1 Leting 94 via BRI.......Rp 5.500.000

547. Syukri via BRI...................................Rp 116.000

548. Hamba Allah via Bank Aceh........................Rp 100.000

549. Waisun Karani via Bank Aceh......................Rp 200.000

550. Yuswardi Ramli via Bank Aceh.....................Rp 50.000

551. Nasir via Bank Aceh..............................Rp 350.000

552. Hamba Allah via Bank Aceh........................Rp 120.000

553. Heri Saputra via BRI .............................Rp 400.000

554. Miftahul Jannah via BRI..........................Rp 2.000.000

555. Hansaplas 04 MUQ via BRI.........................Rp 2.600.000

556. Muhammad Kautsar via BRI.........................Rp 1.000.000

557. Indonesia Lancer Com via BRI.....................Rp 3.650.000

558. Jubir Umar via BRI...............................Rp 6.560.000

Total sumbangan 31 Januari 2017 Rp 36.896.000

Total sumbangan hingga 31 Januari 2017 Rp 1.075.438.672

(Satu miliar tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah)