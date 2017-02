Masterpiece Terbaru APL di Seberang Singapura

Orchard View, masterpiece terbaru Agung Podomoro Land di superblok prestisius di seberang Singapura, Orchard Park batam. Apartemen mewah dengan dua view sekaligus, ocean view dan garden view ditawarkan dengan harga yang luar biasa te HANYA 400 JUTA-AN.

Investasi properti yang hanya berjarak 25 km atau 45 menit dengan ferry dari Singapura ini memiliki fasilitas kelas satu mulai dari outdoor mall, swimming pool, community park, jogging track hingga fitness center yang dapat dinikmati setiap hari sepuasnya. Konsep, lokasi, serta nama besar Agung Podomoro Land sebagai raja apartemen telah membuat investor berlomba- lomba untuk berinvestasi di Orchard View termasuk investor Aceh, terbukti dengan sekitar 500 peminat yang sudahmelakukan reservasi hanya dalam waktu 3 bulan.

Kunjungi gathering prelaunch Orchard View di Hotel Hermes pada hari Sabtu, 4 Februari 2017 pk 15.00 WIB. Hubungi: 081275021942 untuk pemesanan tempat VVIP. Live next door to Singapore at Orchard View.(*)