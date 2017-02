PBB Minta Trump Jangan Anti-Islam

NEW YORK - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres minta Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump agar tidak bersikap diskriminasi terhadap umat Islam. Karena itu, ia menyerukan agar kebijakan imigrasi Trump yang terkesan anti-Islam segera dicabut. Sebab, kebijakan itu tidak akan mencegah terorisme masuk ke AS.

“Saya pikir langkah ini (kebijakan imigrasi Trump) seharusnya dihapus segera, bukannya nanti-nanti,” tutur Guterres kepada wartawan seperti dilansir AFP, Kamis (2/2).

“Langkah ini melanggar prinsip dasar kita dan saya pikir itu tidak efektif jika memang tujuannya adalah untuk, sungguh-sungguh, menghindari teroris masuk ke AS,” imbuhnya.

Seruan Guterres ini muncul di tengah maraknya kritikan internasional terhadap kebijakan Trump yang melarang warga dari Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman masuk ke AS untuk 90 hari ke depan.

Dalam kebijakannya yang ditandatangani Jumat (27/1) lalu itu, Trump juga menangguhkan penerimaan pengungsi untuk 120 hari ke depan, kecuali pengungsi asal Suriah yang dilarang masuk AS untuk batas waktu yang belum ditentukan.

Menanggapi hal itu, Guterres meminta pemerintahan AS mencabut kebijakan itu. “Permukiman kembali (resettlement) menjadi keharusan dari sudut pandang perlindungan pengungsi,” sebut Guterres, yang menjabat Ketua Badan Pengungsi PBB (UNHCR) selama 10 tahun sebelum menjabat Sekjen PBB.

“Saya sangat mengharapkan agar AS mampu menegakkan kembali perlindungan pengungsi yang sangat solid dalam permukiman kembali dan saya harap warga Suriah tidak akan diabaikan dalam proses itu,” harapnya.

Guterres menjabat Sekjen PBB menggantikan Ban Ki-moon sejak 1 Januari lalu. Menurutnya, melarang warga dari negara-negara mayoritas muslim tidak akan mencegah organisasi teroris melancarkan serangan terhadap AS. “Kita berhadapan dengan organisasi teroris yang sangat canggih,” sebutnya.

“Jika organisasi teroris global akan menyerang negara seperti AS, mereka tidak mungkin datang dengan orang berpaspor negara-negara yang menjadi titik panas konflik saat ini. Mereka mungkin datang dengan paspor dari negara yang paling kredibel dan maju di dunia, atau mereka mungkin memanfaatkan orang-orang yang sudah ada di AS,” tandas Guterres.

Sementara itu, Stephen Miller, seorang penasihat senior Trump, menjadi sorotan. Penasihat kepresidenan AS berusia 31 tahun ini merupakan sosok yang menyusun draf kebijakan imigrasi Trump yang kontroversial dan menuai kritik global.