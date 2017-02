Rasisme Trump terhadap Muslim

Oleh Chairul Fahmi

SATU kebijakan kontroversial Presiden Donald Trump dalam executive order-nya adalah mem-black list 7 negara mayoritas muslim untuk masuk ke Amerika Serikat (AS). Ketujuh warga Negara yang dilarang masuk Negara Paman Sam tersebut, yaitu Syria (Suriah), Irak, Iran, Yaman, Libya, Somalia, dan Sudan. Selain melarang warga ketujuh warga Negara tersebut, Trump juga memerintahkan untuk menghentikan langkah semua pengungsi yang ingin masuk ke Negara super-power tersebut.

Konsekuensinya, kebijakan tentang imigrasi ini tidak saja berdampak bagi mereka yang baru mendarat di berbagai airport (bandara) di AS, namun juga menyebabkan sejumlah warga Amerika keturunan dari ketujuh Negara tersebut tidak bisa kembali ke negaranya. Bahkan, terancam dideportasi yang masih tinggal di sana, meskipun mereka sudah terdaftar sebagai permanen resident (green card owners).

Sejumlah mahasiswa yang akan melanjutkan studinya ke AS juga terancam gagal. Pun begitu, sejumlah traveler yang mempunyai nama yang identik dengan Islam ditahan di bandara sampai belasan jam, tanpa ada makanan, serta diperiksa seperti halnya para teroris.

Kebijakan politisi berhaluan konsevatif ini menyebabkan golongan demonstrasi besar-besaran baik di Amerika, maupun di sejumlah Negara lainnya, seperti Inggris. Sejumlah tokoh politik dari Partai Demokrat berdiri-bergandeng tangan melawan Presiden Trump. Satu kata, No hate, no fear, all refugees are welcome here. Keprihatinan terhadap kebijakan Mr Trump bahkan datang dari Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau menyatakan akan menerima semua pengungsi yang ditolak masuk ke AS, dan tinggal di Kanada.

Inkonstitusional

Kebijakan Trump tersebut merupakan sesuatu yang inkonstitusional dan melanggar Bill of Right dan Magna Charta. Dalam konstitusi AS, setiap warga Negara harus dilindungi hak-haknya dari aksi-aksi yang dilakukan oleh Negara, seperti hak kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dilindungi dari ancaman yang mengancam jiwa, harta secara sama di muka hukum.

Namun hal ini sepertinya tidak berlaku bagi Trump. Kebijakan yang melarang masuk bagi setiap pengungsi dan tujuh Negara mayoritas muslim, kecuali mereka yang Kristen - hanya alasan menghentikan aksi teroris. Namun tidak ada satupun penduduk Amerika keturunan dan atau warga dari tujuh Negara tersebut pernah melakukan teror di AS.

Umumnya, ketujuh Negara tersebut merupakan Negara yang sudah hancur lebur oleh intervensi militer AS pada masa rezim George Bush, seperti Irak, Somalia, Libya. Begitupun dengan konflik Syria juga tidak terlepas dari skenario AS dengan Israel untuk memecah belah negera Suriah yang dianggap menjadi ancaman bagi Isreal. Konflik Syria telah menyebabkan ribuan orang meninggal, dan jutaan lainnya harus melakukan eksodus ke Negara lain.

Logika rasisme Trump dalam kebijakan melarang muslim masuk ke AS sudah didengungkan sejak ia berkampanye melawan Hillary Clinton. Ia mengatakan Islam akan dilarang masuk ke AS. Bagi Trump, Islam dianggap teroris, sehinnga Jeremy Corby, tokoh politisi dari Inggris menggambarkan Trump seorang presiden yang menebar kebencian terhadap Muslim, mengabaikan perjanjian internasional tentang pengungsi, menghina perempuan, dan berbagai tindakan lainnya yang tidak pantas dilakukan oleh seorang presiden dari Negara yang mengampanyekan demokrasi dan liberty.

Kata-kata Trump telah mendorong kaum fasis-rasisme semakin mendapat angin segar untuk “membantai” umat Islam. Seorang pemuda Alexander Bissonette yang anti-imigran dan anti-Islam di Quebec, Kanada, menembak jamaah masjid yang menyebabkan enam muslim meninggal dunia, dan 17 lainnya mengalami luka tembak.

Kata-kata Trump telah melahirkan gelombang kebencian semakin membara terhadap Muslim. Perintah Presiden Trump dalam executive order yang melarang muslim masuk ke AS merupakan bentuk genosida terhadap kemanusiaan. Berney M Ferbar (31/1/2017) mengatakan, genocides do not begin in gas chambers or with machetes or bullets - genocides begin with words (pemusnahan terhadap suatu golongan atau bangsa tidak dimulai dengan ruangan gas beracun, atau dengan parang, atau dengan peluru, tapi genosida itu dimulai dengan kata-kata).

Logika sempit

Tidak ada dalam sejarah modern Negara super-power mempunyai logika sempit dan picik seperti halnya Mr Trump. Slogan Make America Great Again, dengan cara membangun tembok perbatasan dengan Mexico, melarang Muslim masuk ke negaranya, memutuskan perjanjian perdagangan Trans-Pasifik. Mr Trump telah membangkitkan kelompok rasis Klu Klux Klan.

Klu Klux Klan adalah satu organisasi yang menjunjung tinggi supremasi bangsa kulit putih, anti-imigran, ekstremis, antisemit, dan berhaluan ektremis kanan - konsevatif. Beberapa kebijakan Mr Trump identik dengan ideologi kelompok rasis Klu Klux Klan ini. Heilemann dalam majalah The New Yorker (2/2017) menggambarkan bahwa kelompok neo-Nazi menjadi salah satu pendukung Trump pada pemilihan Desember 2016 lalu, selain pendukung utamanya kelompok nasionalis kulit putih.

Trump pernah berkicau dalam twitter-nya seperti dikutip oleh Stephen Bannon (2017), Trump mengutip kata-kata Mussolini, “it is better to live one day as a lion than 100 years as a sheep”. Seorang wartawan NBC bertanya, apakah Trump mau disamakan dengan Mossolini? Dia menjawab, “to be associated with interesting quotes”. Namun apa yang telah terjadi, bahwa rasisisme telah mewabah melalui kata-kata Trump, dan itu merupakan salah satu bentuk soft-rasist terhadap satu golongan tertentu, yang saat ini muslim, dan mereka yang lari dari negaranya akibat perang sebagai korban, presiden ke-45 Amerika Serikat. Wallahu’alam.

* Chairul Fahmi, M.A., Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. Email: fahmiatjeh@gmail.com