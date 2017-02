Kita Dukung PBB Memrotes Trump

Seorang demonstran membawa poster dengan tulisan tentang kebencian terhadap Donald Trump, dalam demo anti-Trump di City Hall, Porland, AS, Jumat (11/11) malam. AFP/ Ankur Dholakia

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres minta Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump agar tidak bersikap diskriminasi terhadap umat Islam. Karena itu, ia menyerukan agar kebijakan imigrasi Trump yang terkesan anti-Islam segera dicabut. Sebab, kebijakan itu tidak akan mencegah terorisme masuk ke AS. “Saya pikir langkah ini (kebijakan imigrasi Trump) seharusnya dihapus segera, bukannya nanti-nanti,” tutur Guterres.

Seruan Guterres ini muncul di tengah maraknya demo dan kritikan internasional terhadap kebijakan Trump yang melarang warga dari tujuh negara mayoritas muslim --yakni Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman-- masuk ke AS untuk 90 hari ke depan. Trump juga menolak pengungsi untuk 120 hari ke depan.

“Saya sangat mengharapkan agar AS mampu menegakkan kembali perlindungan pengungsi yang sangat solid dalam permukiman kembali dan saya harap warga Suriah tidak akan diabaikan dalam proses itu,” kata Sekjen PBB.

Menurut Guterres melarang warga dari negara-negara mayoritas muslim tidak akan mencegah organisasi teroris melancarkan serangan terhadap AS. “Kita berhadapan dengan organisasi teroris yang sangat canggih. Jika organisasi teroris global akan menyerang negara seperti AS, mereka tidak mungkin datang dengan orang berpaspor negara-negara yang menjadi titik panas konflik saat ini. Mereka mungkin datang dengan paspor dari negara yang paling kredibel dan maju di dunia, atau mereka mungkin memanfaatkan orang-orang yang sudah ada di AS,” tandas Guterres.

Kebijakan Trump bukan hanya ditentang negara-negara Muslim, di dalam negerinya, Trump juga mendapat perlawanan dari warganya. Sebagian warga AS terus melancarkan aksi protes yang digelar di kota-kota besar AS, terutama di bandara-bandara besar. Bahkan, aksi menolak kebijakan imigrasi Trump yang dinilai sangat diskriminatif itu juga berlangsung di sejumlah negara lainnya di luar AS.

Ya, sebagai muslim yang hidup di negara mayoritas muslim pula, kita tentu sangat mendukung seruan Sekjen PBB terhadap sikap presiden baru AS itu. Apalagi, sikap Presiden Trump itu bukan cuma diskriminatif, tapi juga dinilai jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Selama ini AS merasa sebagai kampiun HAM. Berkeliling dunia mengajarkan HAM sekaligus bertindak sebagai polisi dunia yang mengawasi pelaksanaan HAM. Sanksi juga dikenakan terhadap negara-negara yang dinilainya melanggar HAM. “Justru kebijakan imigrasi Trump saat ini adalah perlakuan diskrimnatif yang berarti bertentangan prinsip HAM mendasar yaitu setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif dan harus mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif,” tegas seorang politisi senior Indonesia.

Kebijakan Trump itu memang tidak berdampak langsung bagi Indonesia. Tetapi pemerintah kita diingatkan supaya punya solidaritas dan harus berjuang bersama tujuh negara muslim yang warga mereka dilarang masuk AS.