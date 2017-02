Serambi Raih Dua Penghargaan SPS

JAKARTA - Harian Serambi Indonesia untuk keempat kalinya berhasil meraih penghargaan di ajang Kompetisi Sampul Muka (Cover) Surat Kabar yang digelar Serikat Perusahaan Pers (SPS).

Penghargaan tersebut adalah dua Bronze Winner untuk kategori The Best of Sumatera Newspaper Indonesia Print Media Awards (IPMA) 2017.

Sebelumnya, pada even yang digelar sejak tahun 2010 itu, Serambi Indonesia juga mendapat Bronze Winner pada tahun 2014 dan 2016, serta Silver Winner pada tahun 2015.

Trofi dan piagam kepada pemenang IPMA Kategori Surat Kabar Regional Sumatera diserahkan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Rudiantara pada Malam Penghargaan di Hotel Millenium Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (3/2).

Wartawan Serambi, Jamaluddin seusai menerima penghargaan itu, tadi malam, melaporkan, dua entri (cover) halaman satu Serambi Indonesia yang meraih penghargaan itu adalah cover edisi Sabtu, 27 Februari 2016 dengan judul “Ombak Hadang Kapal” dan cover edisi Kamis, 8 Desember 2016, dengan judul “Aceh Luluh Duka”.

Kecuali Serambi, sejumlah koran daerah yang tergabung dalam Group of Regional Newspaper Kompas Gramedia juga meraih penghargaan pada ajang tahunan tersebut (nama-nama koran daerah group Kompas Gramedia penerima penghargaan SPS tahun ini lihat boks).

Pada acara itu panitia pelakasana juga memberikan berbagai jenis penghargaan, seperti Indonesia Young Readers Awards (IYRA), Indonesia Student Print Media Awards (ISPRIMA), dan Indonesia inhouse Magazine Awards (InMA).

Selain Menkominfo Rudiantara, acara tersebut juga dihadiri Ketua Harian SPS Pusat, Ahmad Djauhar, dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Pada malam penghargaan yang bertemakan “Inovasi yang Menginspirasi” itu juga dilakukan pemberian penghargaan SPS kepada 14 tokoh pers nasional oleh Menkominfo, Rudiantara.

Malam Penghargaan itu juga diisi dengan pembacaan hasil Rakernas SPS tahun 2017 oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) SPS Pusat dan pelantikan lima pengurus cabang SPS, yaitu Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

Untuk diketahui, IPMA merupakan forum tahunan kompetisi sampul muka (cover) media cetak yang dilaksanakan SPS sejak 2010. Tahun ini, panitia menerima ratusan cover dari ratusan perusahaan dan lembaga di seluruh Indonesia. Tapi hanya beberapa yang dinyatakan sebagai karya terbaik dan berhak mendapat trofi dan piagam penghargaan dari SPS. (*)

SPS