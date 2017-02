Podomoro Tawarkan Apartemen

* Harga Mulai Rp 400 Jutaan di Batam

BANDA ACEH - Agung Podomoro Land, salah satu pemain real estate terbesar di Indonesia memberi penawaran khusus kepada warga Aceh untuk memiliki apartemen mewah di Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Harga yang ditawarkan mulai dari Rp 400 jutaan atau yang terendah dari empat tipe yang disediakan.

Apartemen mewah itu yang terletak di kawasan super blok orchard park, Batam Center telah pre launching di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Sabtu (4/2). Tipe yang ditawarkan, mulai dari terendah, studio, studio plus, two bedroom, dan tertinggi, two bedroom corner.

“Masing-masing tipe beda harganya dan paling kecil adalah studio dengan harga mulai Rp 400 jutaan,” jelas Marketing Supervisor Orchard View, Denny S BDR. Dikatakan, berbagai fasilitas tambahan juga tersedia, seperti club house, taman dan park avenue berupa life style entertaint atau tempat nongkrong anak-anak muda.

Dia menjelaskan apartemen ini juga akan dilengkapi mall atau pusat perbelanjaan berstandar internasional melalui kerjasama dengan pihak lainnya. Disebutkan, super market itu akan dibangun, tepat di depan apartemen, sehingga berbagai kebutuhan penghuni apartemen dapat terpenuhi.

Disebutkan, pertapakan apartemen berada di areas seluas 42 hektare, tempat dua tower dibangun, dengan jumlah total 1.200 unit hunian mewah. Denny menjelaskan untuk tahap pertama akan dibangun sebanyak 500 unit di tower setinggi 16 lantai.

“Pada pembangunan tahap pertama ini dibangun empat tipe, selain taman, club house dan two bedroom corner dengan pemandangan langsung ke laut,” ujarnya. Dia menambahkan, tidak seluruh area dibangun apartemen, tetapi 40 persen lahan digunakan untuk kawasan hijau.

Prihal pre launcing di Aceh, Denny menjelaskan untuk melihat tingkat animo masyarakat Aceh memiliki apartemen di Batam, sebuah kawasan yang berbatasan langsung dengan Singapura. Menurutnya, beberapa warga Aceh sudah ada yang bermiant memiliki apartemen di Batam.

Dia mencontohkan, ada calon konsumen asal Aceh yang meminta lantai seperti keinginannya. “Rata-rata, pengusaha asal Aceh yang senang berlibur atau berbelanja ke Singapura via Batam,” ungkapnya. Disebutkan, untuk mengetahui pembangunan apartemen, dapat dilihat di situs www.orchardparkbatam.com.

Dikatakan, apartemen yang berlokasi di Batam Center ini tidak jauh dari pelabuhan feri, hanya 5 menit perjalanan dan juga ke Bandara Hang Hadim, hanya 15 menit.(una)