Pesan Ketimpangan Davos 2017

Oleh Ahmad Humam Hamid

SEJARAH ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi sama usianya dengan sejarah peradaban manusia dari zaman batu sampai dengan zaman digital hari ini. Dibandingkan dengan tema ekonomi lainnya, seperti pertumbuhan yang mendapat perhatian begitu luas, tidak banyak ahli yang tertarik degan tema ketimpangan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan tidak ada teori ekonomi tentang ketidakadilan yang mampu menerangkan dengan tuntas tentang proses dan mekanisme terjadinya ketimpangan.

Mungkin karena kondisi itulah seorang Profesor sejarah Universitas Stanford, Walter Scheidel dalam buku terbarunya The Great Leveler, Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century (2017) menyimpulkan, dari bukti empirik yang ada, hanya kekerasan, perang, kehancuran negara, atau bencana penyakit menular yang mampu menjadi obat yang ampuh untuk mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi.

Scheidel mencatat sejak zaman baheula sampai hari ini, setiap kemajuan ekonomi yang kemudian menghasilkan surplus selalu diiringi dengan ketidakadilan ekonomi, dan hampir mustahil ditarik kembali ke pemerataan. Adalah dua Perang Dunia yang mampu menghentikan ketimpangan, di mana hampir 20 tahun setelah itu ekonomi dan pembangunan tumbuh dengan baik di Eropa dan Amerika, untuk kemudian mulai masuk kembali ke siklus ketimpangan.

Menarik ke belakang, kehancuran Roma pada pertengahan abad ke-5 sering dikaitkan dengan kemiskinan dan ketimpangan yang tinggi. Seribu tahun kemudian, kerajaan Roma hilang dari muka bumi juga akibat yang sama --keserakahan 3% elite yang melakukan perlakuan semena-mena terhadap 90% petani miskin. Ketika sejarah mencatat kerajaan Ottoman mengambil alih Kostantinopel --sekarang Istanbul-- oleh Sultan Muhammad Al Fatih (Mehmet II) pada 1453, praktis kerajaan Roma Timur sudah hancur sebelumnya akibat krisis ekonomi yang parah. Serangan yang dilakukan Mehmed hanya mempercepat kejatuhan Roma. Sekalipun Roma meninggalkan peradaban material dan nonmaterial yang luar biasa kepada umat manusia, kerajaan yang berusia hampir dari satu setengah milenium itu kemudian hilang dari muka bumi.

Forum Davos

Awal tahun ini, tepatnya 17-20 Januari 2017, di sebuah kota kecil di pergunungan Alpen, Swiss, 3.000 perserta ritual awal tahun, Forum Ekonomi Dunia, atau Forum Davos, menyimpulkan tantangan terbesar umat manusia saat ini dan tahun-tahun ke depan. Ada banyak tantangan yang dicatat, tetapi ada tiga hal yang paling atas, yaitu ketimpangan, polarisasi sosial, dan perubahan iklim global.

Tidaklah salah kalau Forum Davos menempatkan ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi sebagai ancaman utama saat ini, karena dunia berada pada sebuah jurang kehancuran yang berbahaya, akibat ketimpangan yang dalam. Kesimpulan itu seolah konfirmasi awal tesis Scheidel bahwa ketimpangan tidak pernah hilang secara damai dan sempurna. Ketidakadilan menurun ketika kekerasan dan pembunuhan massal atau bencana terjadi dan datang kembali ketika masa damai dan stabil.

Saat ini, 8 orang terkaya dunia menguasai kekayaan yang hampir sama dengan yang dimiliki 3,5 miliar penduduk dunia atau setengah penduduk dunia. Padahal pada 2010 perbandingannya masih 388 pengusaha, lalu menurun pada 2016 yang lalu 62 orang, lalu menjadi hanya 8 orang pada tahun ini. Sungguh sebuah percepatan ketimpangan yang luar biasa.

Kesimpulan Davos sebenarnya tidak terlalu baru untuk kita, dan bahkan sangat relevan. Ketimpangan di Indonesia kini tidak hanya menjadi semacam konsensus, tetapi telah menjadi sebuah kenyataan yang telanjang. Meskipun rata-rata pertumbuhan PDB Nasional pada 2000-2014 sebesar 5,4% pertahun, angka kemiskinan turun dari 24% menjadi 11%, dan kelas menengah mencapai 45 juta (Bank Dunia, 2015), namun kue ekonomi itu hanya dinikmati oleh sekitar 10-20% kelompok kaya saja.

Dari peringkat 38 negara yang tingkat ketimpangannya parah, Indonesia berada di ranking ke-3 setelah Thailand dan Rusia. Credit Suisse (2015) menemukan 77% kekayaan dan asset ekonomi Nasional dikuasai oleh 10% warga, dan bahkan secara lebih ekstrem 1% warga menguasai lebih dari setengah asset Nasional.