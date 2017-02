Sensasi Winter di Toronto

OLEH MURNILAWATI (Cicik Peusangan), ibu dari seorang anak yang berdomisili di Toronto, melaporkan dari Kanada

JADI ingat sebuah pepatah dari negeri kita: Di mana bumi dipijak di situ langit di junjung. Kira-kira demikianlah hidup kita di mana pun negaranya. Begitulah, mengawali semangat hidup di negeri orang, untuk bisa bertahan hidup (survive) kita harus beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan keadaan, cuaca, dan lingkungannya.

Allah menciptakan bumi ini dengan keunikan masing-masing yang tak seluruhnya bisa kita jelaskan dengan akal kita. Subhanallah, Mahasuci Allah yang telah menciptakan alam beserta isinya.

Allah menciptakan negara kita Indonesia dengan alamnya yang superindah. Sepanjang tahun cuacanya stabil (warm and hot), air yang berlimpah, laut yang mengelilingi seluruh pulau-pulau di Indonesia, membuat Indonesia (atau negara-negara tropis lainnya) begitu spesial bagi negara-negara yang mengalami winter (musim salju) yang sangat dingin.

Begitu merasakan dinginya cuaca di luar, yang terbayang adalah indahnya pantai Indonesia dan cuaca yang hangat dan ramah. Tak heran bila melihat orang-orang di sini pas winter break (holiday) pergi berlibur ke negara-negara yang cuacanya hangat, seperti Kalifornia, Kuba, Meksiko, Kosta Rica, Karibia, Thailand, bahkan Indonesia.

Setiap negara mempunyai iklim sendiri-sendiri. Kalau kita lihat bola dunia (globe), Kanada itu sudah hampir mendekati kutub utara (North Pole/Artic). Kanada berada almost on the top of globe yang menandakan semakin ke atas lokasinya maka makin dingin, karena sudah mendekati kutub utara.

Kebetulan saat ini saya tinggal di Toronto, di bagian East of Canada, di mana winter di Toronto juga tidak sama dengan winter di bagian Kanada lainnya. Toronto termasuk bagian Kanada yang tak terlalu dingin dibandingkan dengan bagian Kanada lainnya, misalnya, West-Alberta, tempat suami saya berasal, atau Center Canada yang sehari-hari suhunya -30 oC.

Toronto berada di dekat Danau Ontario, dengan kelembaban (humidity) yang tinggi. Kelembaban inilah yang menyebabkan suhu di Toronto naik, sehingga Toronto lebih sedikit hangat dibanding dengan bagian Kanada lainnya.

Suhu rata-rata di Toronto pada waktu winter di bawah 0 oC, seperti hari ini -5 oC to -20 oC atau di bawahnya. Kalau cuaca ekstrem sekali bisa mencapai -40 oC seperti beberapa tahun lalu yang pernah saya alami.

Snowing (penyaljuan) terjadi pada suhu mencapai 0 oC atau di bawahnya. Setelah salju turun, es pun mulai membeku dan menjadikan daerah ini lebih dingin. Misalnya, pada malam hari salju turun, soknya kalau saljunya cepat membeku, maka suhu bisa sangat ekstrem.