Suzuki Luncurkan New Carry Pick-up

BIREUEN – Suzuki Armada Banda Jaya Aceh meluncurkan New Carry Pick-up. Even nasional tingkat provinsi Aceh itu digelar di Showroom Suzuki Armada Banda Jaya Bireuen, Jalan Medan-Banda Aceh, Desa Geulanggang Baroe, Kota Juang, Bireuen, Sabtu (4/2).

General Manager Suzuki Armada Banda Jaya Aceh Dian Sampurno K dalam kegiatan tersebut mengatakan mengawali 2017, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) selaku Agen Pemegang Merek (APM) Suzuki di Indonesia meluncurkan produk-produk terbarunya di segmen komersial maupun kendaraan penumpang. Salah satu kendaraan komersial yang diluncurkan yaitu New Carry Pick-up.

Dian mengatakan New Carry Pick-up merupakan kendaraan komersial yang tangguh dan dapat diandalkan oleh pengusaha-pengusaha di Indonesia, khususnya di Aceh. “New Carry Pick-up kini memberi penyegaran yang meliputi beberapa bagian. New Carry Pick-up terlihat lebih moderen dengan desain baru,” kata Dian.

Kesan tangguh juga semakin diperkuat dengan penambahan New Front Under Guard di bagian depan, membuat New Carry Pick-up siap mengarungi berbagai medan untuk menggerakkan roda perekonomian. New Carry Pick-up juga dibekali mesin G15A berkapasitas 1.493 cc, 4 silinder, 16 valve, MPI (Multi Poin Injection) yang mampu menghasilkan tenaga maksimum 78,8 PS pada putaran 5.5000 rpm dan torsi maksimum 120Nm/3.000 rpm. Sehingga mesin tetap halus dan bertenaga serta irit bahan bakar.

Peluncuran New Carry Pick-up di Showroom Suzuki Armada Banda Jaya Bireuen kemarin, dihadiri para pengusaha dan masyarakat yang ingin mengetahui lebih dekat New Carry Pick-up. Acara tersebut turut dimeriahkan oleh grup band Rolland Entertaiment Bireuen.

Pada kesempatan yang sama, Branch Manager Suzuki Armada Banda Jaya Bireuen, Indra Saputra menambahkan Suzuki New Carry Pick-up sudah hadir sejak 40 tahun lalu dan membantu menggerakkan roda perekonomian daerah. Dari generasi ke generasi Carry Pick-up dipilih oleh pelaku usaha sebagai armada angkut yang handal dan irit.

“Ini merupakan bukti nyata kualitas tak tertandingkan dari Suzuki seperti tagline yang diusung. ‘Carry Pick-up ILMU-nya bisnis. Lebih banyak lebihnya’ Irit bensin dan irit perawatannya serta lama umur pakainya, muat banyak, dan untung diujung,” kata Indra.

Indra menambahkan New Carry Pick-up juga didukung dengan jaringan service dan spare parts yang hadir di seluruh nusantara. “Harga jual kembalinya yang tinggi, menjadikan New Carry Pick-up sebagai armada usaha dan investasi yang menguntungkan,” pungkas Indra Saputra. (c38)