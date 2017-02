Trump Salahkan Hakim

DEMONSTRAN anti Trump meneriaki pendukung Trump saat unjuk rasa di Fifth Avenue, Trump Tower, New York, Amerika, Minggu (5/2).

* Jika Terjadi Serangan Teror

WASHINGTON - Presiden AS, Donald Trump menegaskan hakim dan pengadilan telah berbuat salah dengan menangguhkan larangan masuknya Muslim dari enam negara. Dia menyatakan jika terjadi serangan teror di negeri ini, maka yang pertama harus disalahkan adalah hakim dan sistem pengadilan.

“Hanya tidak percaya pada hakim akan menempatkan negara kita dalam bahaya, tetapi jika sesuatu terjadi, maka hakim dan sistem pengadilan yang pertama disalahkan,” tegas Trump di Twitter, Senin (6/2). Dia menambahkan jika orang-orang terus berdatangan ke AS, maka hal itu menjadi pertanda buruk bagi negara ini.

Bahkan, dia menilai putusan itu sebagai hal “konyol” dan berjanji untuk membalikkan penangguhan itu, tetapi banding pemerintah ditolak Perintah untuk menunda larangan tersebut dikeluarkan pada Jumat (3/2) malam oleh Hakim Distrik Seattle James Robart yang berlaku di seluruh AS.

Larangan perjalanan itu, yang diberlakukan sepekan lalu, menimbulkan kekacauan di bandara di seluruh AS, memicu banyak protes dan menelantarkan banyak orang yang berharap pergi ke AS, serta munculnya kekhawatiran warga Muslim di AS. “Pendapat hakim ini konyol dan akan dibalikkan!” tulis Trump di Twitter. “Ketika negara tidak bisa lagi mengatakan siapa yang bisa, dan siapa yang tidak bisa, masuk dan keluar, khususnya karena alasan keselamatan dan keamanan adalah masalah besar!” tulis Trump, kurang dari 12 jam setelah putusan itu dikeluarkan di Seattle.

“Cukup menarik ketika beberapa negara tertentu di Timur Tengah setuju dengan larangan itu. Mereka tahu, jika beberapa orang tertentu diizinkan masuk, itu akan menjadi malapetaka dan kehancuran” ujar Trump, yang berada di Florida selama akhir pekan. Dalam satu kesempatan, Trump meminta pendukungnya untuk menyalahkan Hakim James Robart dan sistem pengadilan federal jika aksi teror terjadi.

Trump menandatanganinya pada 27 Januari 2017 yang menyebabkan aksi protes luas di seluruh negeri. Pada Minggu (5/2), Pengadilan Banding AS menolak permintaan pemerintahan Trump untuk segera membatalkan keputusan itu, tetapi Trump kembali mengeluarkan kebijakan lainnya.

“Saya telah menginstruksikan pasukan keamanan dalam negeri untuk memeriksa orang-orang yang masuk ke negara kita dengan sangat ketak, karena pengadilan telah membuat pekerjaan kita menjadi sangat sulit!” jelas Presiden AS yang penuh kontroversi itu, Senin (6/2).

Dalam sebuah wawancara, Presiden Trump dengan Bill O’Reilly dalam acara pregame Fox Super Bowl, kemarin, dia juga membahas segudang kontroversi sejak dilantik menjadi presiden. Diantaranya: perintahnya melarang imigran dari tujuh negara mayoritas Muslim, ancamannya terhadap Iran, Presiden Meksiko Enrique Peña Nieto, sampai hubungannya dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Pertama, Trump membela larangan masuknya imigran dan wisatawan dari tujuh negara Muslim. Dia menyebut pihak yang menolak gagasan karena kebingungan dan hal itu harus segera dihilangan. “Perintah ini diberlakukan untuk petugas imigrasi untuk melarang masuknya warga tertentu ke Amerika Serikat,” katanya.

Presiden AS itu juga membela pemerintahannya menempatkan Iran dalam ancaman keras. “Mereka telah mengabaikan negara kita,” kata Trump. “Mereka adalah negara teroris No 1. Mereka mengirim uang di seluruh tempat, dan senjata. Seharusnya tidak melakukan itu,” tambahnya. Trump menegaskan dia juga telah menawarkan untuk mengirim tentara AS ke Meksiko untuk membantu memerangi narkoba di negara itu.(ap/afp/muh)