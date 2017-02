Kandidat Diminta Tenang

* Pemilih Harus Diberi Ruang

REDELONG - Seluruh kandidat yang akan bertarung dalam Pilkada 15 februari 2017 diminta tetap tentang dengan memberi ruang bagi pemilih unutk menentukan pilihannya. Para pendukung dan timses masing-masing cabup/cawabup Bener Meriah diharapkan tidak melakukan kampanye secara terselubung selama masa tenang, mulai 12 Februari 2017.

“Kami berharap, pemilih bebas menentukan pilihannya dan persoalan klasik Pilkada lalu pada masa tenang, pemilih yang tidak diberi ruang, tidak boleh terulang lagi,” kata Ketua Panwaslih Bener Meriah, Khairul Anwar, Kamis (9/2).

Dia mengaku masih ditemukan beberapa tim sukses dari pasangan calon yang masih berkampanye dengan berbagai cara, yang sulit dijerat dengan hukum. Khairul menjelaskan selama masa tenang, timses dan kandidat cukup melakukan konsolidasi dengan saksi untuk mengawasi dan memantau jalannya pemungutan dan penghitungan suara, agar tidak ada kecurangan.

“Masa tenang dilakukan selama tiga hari, dari 12 sampai 14 februari dan sampai hari pemungutan suara 15 Februari,” tambah Khairul. Dia menegaskan, selama masa tenang, setiap kandidat dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapapun.

Dikatakan, larangan juga diberlakukan untuk seluruh media, baik cetak, elektronik maupun online, serta lembaga penyiaran lainnya. Disebutkan, berbagai iklan dilarang selama masa tenang, seperti iklan, rekam jejak pasangan calon atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan satu pasangan calon.

Khairul mengungkapkan, masa tenang menjadi sarana bagi penyelenggara Pilkada, baik KIP maupun Panwaslih untuk mempersiapkan proses pemungutan suara 15 Februari. “Selama masa tenang, kami harus memastikan bisa berlangsung dengan jujur, adil, langsung, bebas, umum, dan rahasia, serta tepat waktu, aman, transparan, dan akuntabel,” kata Khairul.

Dia menambahkan kebutuhan logistik menjadi salah satu kebutuhan mendasar dalam proses pemungutan suara. Disebutkan, KIP harus memastikan keberadaan jumlah surat suara sudah sesuai dengan kebutuhan dan juga sudah sampai di daerah, termasuk kecamatan dan desa.

“Kami berharap, Pilkada kali ini tidak ada kekurangan suatu apapun dan berjalan aman, lancar dan tepat waktu, tanpa ada halangan,” pungkas Khairul Akhyar. Sebelumnya, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bener Meriah telah menempatkan no urut cabup/cawabup Bener Meriah pada 25 Juli 2016.

Dari hasil pengundian nomor, pasangan Ridwan AM MT-Riduansyah mendapat nomor urut 1. Pasangan Adijan-Nasarudin Gerindra no urut 2. Pasangan Ahmadi-Tgk Syarkawi no urut 3. Armada Saleh-Karmijan no urut 4, Drs Rusli M Saleh- T Islah no urut 5 dan Riduan Qari-Sutrisno no urut 6 serta Mukhlis Gayo-M Ali no urut 7.(c51)