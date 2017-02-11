Pilkada 2017
KIP Gelar Debat Kandidat Tahap II di Meulaboh
Debat kandidat dimulai pukul 13.30 WIB disiarkan live INewsTV dan disiar RRI.
SERAMBINEWS.COM/RIZWAN
Laporan Rizwan | Aceh Barat
SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat, Sabtu (11/2/2017) siang mengadakan debat kandidat tahap II di perkarangan Hotel Tiara, Meulaboh.
Debat kandidat diikuti pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan nomor urut 1, HT Alaidinsyah-H Kamaruddin.
Nomor urut 2, H Ramli MS-H Banta Puteh Syam, nomor urut 3, Fuad Hadi-M Arif disaksikan berbagai komponen masyarakat.
Debat kandidat dimulai pukul 13.30 WIB disiarkan live INewsTV dan disiar RRI. (*)
Berita Terkait:
Pilkada 2017
Penulis: Rizwan
Editor: Yusmadi
Sumber: Serambi Indonesia