Home »

Politik

Pilkada 2017

KIP Gelar Debat Kandidat Tahap II di Meulaboh

Debat kandidat dimulai pukul 13.30 WIB disiarkan live INewsTV dan disiar RRI.

KIP Gelar Debat Kandidat Tahap II di Meulaboh
SERAMBINEWS.COM/RIZWAN

Laporan Rizwan | Aceh Barat 

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat, Sabtu (11/2/2017) siang mengadakan debat kandidat tahap II di perkarangan Hotel Tiara, Meulaboh.

Debat kandidat diikuti pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan nomor urut 1, HT Alaidinsyah-H Kamaruddin.

Nomor urut 2, H Ramli MS-H Banta Puteh Syam, nomor urut 3, Fuad Hadi-M Arif disaksikan berbagai komponen masyarakat.

Debat kandidat dimulai pukul 13.30 WIB disiarkan live INewsTV dan disiar RRI. (*)

Tags
Pilkada 2017
Debat Kandidat
Meulaboh
Aceh Barat
Berita Terkait:

Pilkada 2017

Penulis: Rizwan
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help
Privacy Policy
Terms of Use
Redaksi
Info iklan
Contact Us